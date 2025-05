První ohebný iPhone dorazí příští rok, potvrdil další spolehlivý zdroj

Apple podle Marka Gurmana odhalí svůj první skládací iPhone na přelomu let 2026 a 2027. Podle něj má být tento iPhone jedním ze dvou zásadních produktů, které Apple plánuje v souvislosti s dvacátým výročím iPhone. Gurman nejprve v březnu letošního roku tvrdil, že skládací model by mohl přijít už v roce 2026, ale později začal své odhady mírnit. Nyní upřesňuje, že zařízení bude uvedeno na konci roku 2026, přičemž hlavní prodeje budou probíhat až v roce 2027. Zřejmě existuje také varianta, že Apple zařízení na podzim 2026 představí a prodávat jej začne až později, což by nebylo výjimečné.

Skládací iPhone má podle Gurmana nabídnout téměř neviditelný záhyb v displeji, což by mělo být oproti konkurenci zásadní vylepšení. Design bude knižního typu, tedy se dvěma obrazovkami. Vnější má mít přibližně 5,7 palce a vnitřní po rozložení zhruba 8 palců. Jelikož půjde o skutečně prémiové zařízení, očekává se cenovka přesahující 2 tisíce dolarů. Konstrukce zařízení má být výsledkem několikaletého vývoje a spolupráce se společností Samsung na zcela nové generaci velmi tenkých OLED displejů s in-cell technologií. Kdy, v jaké podobě a jestli vůbec skládací iPhone uvidíme, tak zjistíme možná už příští rok. Pořídili byste si takové zařízení?