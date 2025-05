Apple přidal zničehonic do iOS v EU nové varování! Už jste na něj narazili?

Apple opět budí rozruch. Tentokrát svým novým přístupem k aplikacím v EU, které využívají alternativní platební metody mimo systém App Storu. Ve svém obchodě s aplikacemi totiž začal zobrazovat novou zprávu informující právě o alternativní platební metodě, avšak s tím, že značka, kterou Apple u těchto aplikací zavedl, připomíná spíš varování před malwarem než standardní upozornění. Je proto otázkou, nakolik bude podobné varování Evropské unii po chuti.

Uživatelé si v posledních hodinách začali u některých aplikací v App Storu všímat červeného výstražného trojúhelníku s vykřičníkem. Ten je doplněný textem: „Tato aplikace nepodporuje soukromý a zabezpečený platební systém App Storu“ a „Používá externí nákupy“. Ikona přitom odpovídá nejvyšší úrovni varování, kterou macOS běžně využívá například u rizika ztráty dat.

Jednou z prvních aplikací, které tuto nálepku dostaly, je populární maďarská aplikace Instacar, zaměřená na oceňování ojetých aut. Má tisíce pozitivních hodnocení, ale nyní její profil v obchodě App Store působí spíš dojmem, že se v ní skrývá něco závadného.

Pro nebo proti EU?

Poměrně zajímavé je, že celá situace přichází jen několik týdnů poté, co Evropská komise udělila Applu pokutu 500 milionů eur za to, že bránil vývojářům v informování uživatelů o alternativních způsobech platby. Podle regulátorů tím porušoval pravidla Digital Markets Act, a byl tedy vyzván, aby tyto „technické a obchodní překážky“ odstranil. Jak můžeme nyní vidět, Apple sice pravidla naoko upravil, ale kritická grafika a formulace spíše odrazují než že by uživatele skutečně informovaly. Situaci navíc zkomplikoval i americký verdikt soudkyně Yvonne Gonzalez Rogers, která Applu v samostatném sporu s Epic Games zakázala vynucovat omezení pro externí platby.

Zdá se tedy, že Apple sice nařízení formálně plní, ale způsob, jakým tak činí, působí jako jemné odstrašení od použití čehokoliv mimo jeho vlastní infrastrukturu. A právě to může být dalším bodem zájmu evropských i amerických regulátorů. Nechme se tedy překvapit, jak se celá situace vyvine. Varovná upozornění se totiž začala v App Store objevovat teprve v předešlých hodinách.