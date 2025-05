Prodeje iPadů jsou letos na vzestupu, důvod vás možná překvapí

Společnost Apple si v letošním roce podle všeho upevňuje své vedoucí postavení na trhu s tablety a zažívá výrazný růst, zatímco konkurence zaostává. Co ale stojí za tímto překvapivým vzestupem?

V prvním čtvrtletí letošního roku vzrostly celosvětové dodávky iPadů o výrazných 14 % ve srovnání se stejným obdobím loni. Podle dat společnosti Canalys tak Apple dodal přibližně 13,7 milionu kusů iPadů, což zvyšuje jeho tržní podíl na 37,3 %. To je více než dvojnásobek oproti druhému největšímu hráči na trhu, společnosti Samsung, která si letos pohoršila a drží nyní jen 18% podíl. Žádná jiná značka se do dvouciferných hodnot ani nepřiblížila.

Co stojí za zvýšením prodejů?

Co však může překvapit, je skutečný důvod tohoto růstu – nesouvisí totiž s žádným revolučním produktem nebo inovací, ale s časem a lidským chováním.

Ačkoli je pandemie COVID-19 již pět let za námi, její dopady se promítají i do letošních čísel. V roce 2020 si miliony lidí pořídily nový tablet – často právě iPad – jako prostředek ke vzdělávání, práci z domova nebo jednoduše pro zábavu během lockdownů. Vzhledem k tomu, že průměrná životnost těchto zařízení se pohybuje kolem čtyř až pěti let, nastává právě letos čas na jejich výměnu za novější modely.

Největší poptávka pochází od běžných spotřebitelů, nikoli firem. Zákazníci, kteří si tehdy pořídili iPad pro osobní potřebu, nyní přirozeně sahají po modernější variantě s výkonnějším čipem a lepší výdrží baterie. Tento tzv. „refresh cycle“ táhne celý trh a ukazuje, jak hluboce pandemie ovlivnila spotřební elektroniku i s odstupem několika let.

Co přinese budoucnost?

Přestože letošní rok vypadá pro Apple velmi příznivě, odborníci očekávají, že podobný růst nebude trvalý. Jak upozorňuje společnost Canalys, v dalších letech by se mohlo tempo prodejů opět zpomalit, a to zejména kvůli delší životnosti nových zařízení a omezenějším možnostem spotřebitelů utrácet za „neprvoplánové“ technologie.

Apple má ale dobrou pozici k tomu, aby si udržel silné postavení i v náročnějším období. Prémiová zařízení, jako jsou iPady, zůstávají atraktivní pro zákazníky, kteří hledají kvalitu a dlouhodobou investici.

Současný růst prodejů iPadů není výsledkem nové revoluční technologie, ale přirozeného životního cyklu zařízení, který pandemie před lety odstartovala. A i když trh možná zpomalí, Apple má slušnou šanci zůstat na vrcholu.