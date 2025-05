United začne již brzy nabízet na svých letech zdarma připojení přes Starlink

Cestující na vybraných letech společnosti United Airlines budou moci od 15. května 2025 využít zcela novou službu – bezplatné vysokorychlostní Wi-Fi připojení poháněné satelitní sítí Starlink od SpaceX. Redaktor The Points Guy, Sean Cudahy, měl možnost službu vyzkoušet ještě před oficiálním spuštěním a jeho verdikt je jednoznačný: „Je to rychlé. Opravdu rychlé.“

První lety se Starlink Wi-Fi budou operovány pod značkou United Express – například spojem z Chicaga (ORD) do Detroitu (DTW). Během stejného dne se připojení objeví i na linkách do Nashvillu a Charlottesville. V následujících týdnech se pokrytí bude rychle rozšiřovat. United začíná se dvoukabinovými regionálními letadly, ale ještě do konce roku 2025 plánuje nasadit Starlink i do hlavní flotily větších letadel.

Jak funguje připojení?

Cestující s účtem MileagePlus se připojí jednoduše přes síť Unitedwifi.com

Ověření členství proběhne skrze mobilní aplikaci United

Po krátké reklamě se připojení aktivuje – a neomezeně pro všechna zařízení cestujícího

Ostatní zařízení lze snadno připojit pomocí QR kódu

Kolik připojení stojí a jak je rychlé?

Nula. Připojení je zcela zdarma pro členy MileagePlus – což si může založit každý. A co víc: není omezen počet připojených zařízení. Takže můžete streamovat na MacBooku, číst zprávy na iPhonu a mít AirPods připojené k iPadu bez přerušení. Redakce The Points Guy měla navíc možnost vyzkoušet rychlostní test a zjistila, že download je 217 Mbps, zatím co upload 26,8 Mbps. To znamená, že sledování živých sportovních přenosů, videohovorů nebo Zoom meetingu z výšky 10 km není žádný problém. Na běžných letech ale budou videohovory z bezpečnostních důvodů zakázány. „Je to rychlejší než internet u mě doma,“ řekl Grant Milstead, viceprezident digitálních technologií United.

Apple uživatelé jsou ve výhodě

Díky hluboké integraci se Safari, iCloudem a přepínáním mezi zařízeními si Apple uživatelé přijdou na své. Připojení se chová jako běžná domácí síť a uživatelé mohou využívat AirDrop, iMessage, iCloud Drive nebo FaceTime.

United následuje konkurenta Delta Air Lines, který rovněž nabízí bezplatné Wi-Fi. Rozhodnutí United ale posouvá laťku díky lepší infrastruktuře Starlinku, což je podle analytiků budoucí standard. Tlak roste i na American Airlines, která již přislíbila přechod na bezplatný internet v roce 2026. „Dříve to bylo o tom, kolik stojí připojení. Teď je to o tom, jak rychlé a stabilní to připojení je,“ říká CEO MileagePlus Richard Nunn.