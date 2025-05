Navštívili jsme muzeum počítačových her ve Vídni: zahrát si můžete na všem, co zde mají!

Během posledního výletu do Vídně jsme nechali s kamarádem manželky hrát si s dětmi v parku a mi se ocitli pod parkem v muzeu počítačových her. Pokud vyrazíte do Vídně, například do Haus des Meeres, určitě se stavte do Gaming Museum Wien, které je hned vedle. Samotné muzeum se nachází kompletně v podzemí a využívá prostory bývalého nacistického bunkru, který byl spojený s dělostřeleckou věží, ve které se nyní nachází Haus des Meeres. Vstupné je 12,99€ pro dospělého a čas který v něm strávíte není nijak omezen, což rozhodně oceníte. Uvnitř totiž najdete hry vašeho mládí a pokud je vám mezi třiceti až padesáti, budete nostalgicky vzpomínat. Na své si však přijdou všechny generace, i když těm mladším budete muset vysvětlit, co že to je Disketa a proč ji dáváte do toho divného otvoru v počítači.

V muzeu je k vidění vše, od těch nejstarších Commodore 64, přes automaty s legendami jako Pac-Man, Street Fighter nebo Mortal Combat. Nechybí první Playstation, ani Playstation 2 nebo systémy od Nintenda, Sega, Atari a tak podobně. Uvidíte také sběratelské série těch nejslavnějších her v historii, legendární herní časopisy a spoustu dalšího. Co je však nejlepší je fakt, že si vše můžete vyzkoušet. Každý jeden exponát je plně funkční a je jen na vás, co a jak dlouho si na něm zahrajete. K dispozici jsou cartridge, diskety, CD, UMD a další média se hrami, která si můžete libovolně dávat do konzolí a vyzkoušet si jakoukoli hru, jaká vás jen napadne. Řekl bych že zhruba 60-70% exponátů navíc nabízí multiplayer, proto je super sem zajít s kamarádem nebo například se synem a můžete hrát spolu nebo proti sobě. Nikdo vás nijak neomezuje a je opravdu jen na vás co a jak dlouho budete hrát. Vstup je časově neomezený a můžete zde strávit celý den. My jsme si to s kamarádem extrémně užili a dvě hodiny zde utekly jako voda. Kdbyby na nás nahoře nečekali děvčata se synem, vydrželi bychom zde ještě mnohem déle.

Muzeum je navíc skvělé i svou polohou a otevíracím časem. I když se nachází uprostřed Vídně, tak si nehraje na svátky a můžete jej navštívit kdykoli, kdy vás jen napadne, což je v Rakousku opravdu velká výhoda. Navíc je umístěno pár desítek metrů od Mariahilfer Straße, na kterou se zase dostanete krásnou procházkou od Dunaje přes Kärntner Straße. Pokud tedy budete ve Vídni, rozhodně se vyplatí sem zajít a za oněch 13€, si užijete spoustu zábavy. Přesnou adresu muzea a všechny další informace najdete na oficiálním webu.