Pár fotek z Haus des Meeres vyfocených na iPhone 16 Pro

Během včerejšího dne jsme s rodinou vyrazili do vídeňského Haus des Meeres a ještě než se dostaneme k fotkám, musím říct, že to mohu všem jen a jen doporučit. Jedná se o budovu bývalé dělostřelecké věže postavené za druhé světové války, která byla díky své extrémně pevné konstrukci proměněna v akvária, terária a výběhy všeho druhu. Je úžasný zážitek pozorovat opice, želvy, žraloky a mnoho dalších zvířátek 12 pater nad centrem Vídně. Prohlídka vám bude trvat zhruba 2 až 3 hodiny a rozhodně stojí za to a je to zcela jiný zážitek než z klasické zoo. Vzhledem k tomu, že jsem měl celou dobu na rukou syna, který se seznamoval s novými kamarády, fotek není mnoho, ale věřím, že na to, abyste se podívali, jak fotí iPhone 16 Pro stačí.

Jako vždy při těchto foto výletech, i tentokrát platí, že fotografie jsou foceny bez jakékoli úpravy, postprodukce a filtrů. Jedná se zkrátka o běžné fotografie, které může vyfotit normální uživatel. Nemají ambice hrát si na nějaká umělecká díla, ale ukázat, jak fotí iPhone 16 Pro.