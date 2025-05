Apple tvrdí, že výrobu iPhonů v Brazílii nerozšiřuje kvůli exportu do USA, místní média tvrdí opak

Zprávy z brazilských médií znovu rozvířily spekulace o expanzi společnosti Foxconn v Brazílii, která má být spojena s vývozem iPhonů do USA. Apple však tyto informace znovu a důrazně popřel – podle cupertinské společnosti slouží výroba v Brazílii výhradně pro domácí trh a tento přístup se ani do konce dubna 2025 nemá měnit.

Místní magazín Exame minulý měsíc zveřejnil zprávu, že Foxconn rozšiřuje svůj závod ve městě Jundiaí v jihovýchodní části Brazílie. Podle původního tvrzení má být cílem výroba iPhonů určených pro export, konkrétně do Spojených států. Důvodem má být nižší „reciproční“ clo, které Brazílie na rozdíl od Číny v rámci obchodních vztahů se Spojenými státy údajně uplatňuje. Apple ale v reakci uvedl, že výroba v Brazílii má nadále sloužit výhradně pro tamní trh. Americký technologický gigant již řadu let diverzifikuje své výrobní kapacity mimo Čínu – mimo jiné do Indie, Vietnamu či právě Brazílie – a reaguje tím na geopolitické napětí i hrozby celních tarifů. Přesto však tvrdí, že aktuální rozšíření výrobních kapacit v Brazílii nesouvisí s exportem do USA.

Zajímavé přitom je, že Exame nyní svou původní zprávu v podstatě recykluje – místo konkrétního potvrzení se snaží působit, že jejich informace byly „předjímáním“ aktuálního vývoje. Ani v novém článku však média neuvádějí žádný konkrétní zdroj, který by jejich tvrzení potvrzoval.

Aktuálně Foxconn v Brazílii vyrábí modely iPhone 13, iPhone 14 a iPhone 15, a brazilský telekomunikační úřad Anatel, obdoba americké FCC, nedávno udělil povolení k výrobě iPhonu 16. To potvrzuje, že Apple se i nadále soustředí na lokální produkci pro místní trh, kde chce konkurovat levnějším telefonům s Androidem a zároveň naplňovat daňové a výrobní požadavky brazilské vlády.

Zda se spekulace o exportu z Brazílie naplní, ukáže až čas – zatím ale Apple trvá na tom, že žádné takové plány v tuto chvíli nemá.