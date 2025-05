Mafia: The Old Country dostává gameplay trailer a datum vydání

Mafia: The Old Country je jednou z nejočekávanějších her letošního roku. Zejména pak pro české hráče, kteří nedají na první díl dopustit. Tento díl nás má zavést před události prvního dílu. Studio Hangar 13 ukázalo velmi očekávané gameplay záběry, které můžete vidět pod odstavcem. Rovněž bylo oznámeno datum vydání. Pokud se tohoto titulu nemůžete dočkat, zaškrtněte si v kalendáři 8. srpna. Zajímavou zprávou také je, že pořízení tohoto titulu vás vyjde na 50 dolarů. Budete-li chtít deluxe edici, připlatíte si dalších 10. Hra zabere údajně pouze 55 GB, což v kombinaci s nízkou cenovkou může působit mírné obavy. Moudřejší budeme v srpnu. Jak se vám trailer líbí?