Unikl trailer k nové Mafia: The Old Country!

Dnes v noci se u příležitosti vyhlášení The Game Awards 2024 světu odhalí trailer na další díl z oblíbené herní série Mafia. Ten nese tentokrát podtitul The Old Country, v češtině pak Domovina, podle dosavadních informací se má odehrávat ve 20. letech na Sicílii a dost možná bude pojednávat o mládí Dona Salieriho. Příznivce českého dabingu pak potěší, že ten zde chybět nebude, což je rozhodně skvělá zpráva. A možná ještě lepší zprávou je to, že před chvílí tento trailer unikl na internet, díky čemuž tak už na něj nemusíme čekat do dnešního večera. Pokud se tedy na hru těšíte, můžete na to, jak bude vypadat, mrknout ve videu níže.

Mafia: The Old Country Trailer AD pic.twitter.com/11ghuSnZu0 — mnm345 (@mnm345x) December 12, 2024