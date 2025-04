Epic rozdává zdarma hned dvě bezva hry na smartphony! Už jste si je vyzvedli?

Není tomu tak dávno, co začal Epic Games rozdávat vedle počítačových her zdarma i ty určené pro mobilní telefony. V této propagační strategii pak pokračuje i nadále, jelikož přes svůj mobilní obchod nyní rozdává zábavné tituly Botanicula a Firestone: Online Idle RPG.

Botanicula

Botanicula je nádherně ilustrovaná adventura od českého studia Amanita Design, která si získala srdce hráčů po celém světě. Ve hře se ujmete pěti malých tvorečků, kteří se vydávají na cestu za záchranou posledního semínka jejich domovského stromu. Hratelnost je založená na jednoduchém point-and-click systému, díky čemuž je ideální i pro příležitostné hráče na smartphonech. Atmosféra Botaniculy je kouzelná a podpořená originálním zvukovým doprovodem skupiny DVA, který hře dodává nezaměnitelný charakter. Grafické zpracování je ručně kreslené, plné detailů a roztomilých animací, které oživují každý kout herního světa. Příběh je sice beze slov, ale i tak dokáže silně zapůsobit díky výrazné vizuální i hudební stránce. Botanicula je ideální volbou pro všechny, kdo hledají relaxační, ale přitom nápaditou hru s hlubším poselstvím.

Firestone: Online Idle RPG

Firestone: Online Idle RPG je mobilní hra, která kombinuje prvky klasického RPG s tzv. idle mechanikami, takže hráč postupuje i ve chvíli, kdy zrovna nehraje. Ovládáte tým hrdinů, které postupně vylepšujete, vybavujete lepší výzbrojí a vysíláte do boje proti vlnám nepřátel. Hra nabízí rozmanité postavy s různými schopnostmi, díky čemuž si můžete vytvořit tým přesně podle svého herního stylu. Grafika je barevná a stylizovaná do fantasy prostředí, které působí přehledně i na menších displejích smartphonů. Velkou výhodou je nenáročnost na čas – i pár minut denně stačí k tomu, abyste ve hře dosahovali pokroku. Kromě samotných soubojů vás čekají i guildovní aktivity a speciální události, které udržují hru dlouhodobě zajímavou. Firestone je ideální volbou pro hráče, kteří chtějí RPG zážitek bez nutnosti neustálé přítomnosti u obrazovky.

Pokud vás hry zaujala, získat ji můžete velmi jednoduše. Stačí, když si do svého iPhonu či Androidu stáhnete Epic Games Store a z něj si následně titul nainstalujete. Z hlediska bezpečnosti není vzhledem k provozovateli obchodu důvod k obavám. A vzhledem k tomu, že má Epic Games do budoucna v plánu rozdat další spousty her, jste-li vášnivými hráči, nejspíš se bez jeho instalace ve výsledku dříve či později neobejdete.

Epic Games Store se hrou zdarma lze stáhnout zde