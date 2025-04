Recenze pouzdra EPICO Slim Shell: Konec upatlané (nejen) temně inkoustové

Když Apple představil redesignovaný M2 MacBook Air, představil s ním i novou barvu, tedy temně inkoustovou. A i když je to barva pěkná, je tomu jen do té doby, dokud na počítač nesáhnete. EPICO Slim Shell Macbook Air 13,6 ale nebrání jen otiskům, brání zařízení jako celek.

Mám svůj temně inkoustový M2 MacBook Air rád, rozhodně se k němu ale nechovám nijak přehnaně opatrně. Je to můj pracovní nástroj na cesty – do vlaku, na chatu a tam, kam Mac mini nevezmu. A podle toho také vypadá. I když je to po softwarové stránce elegantní zařízení, po té vzhledové se to říci rozhodně nedá.

Konec špíně a škrábancům

I když je design, který udaly 14 a 16“ M1 MacBooky Pro, stále skvělý, temně inkoustová barva je magnet na otisky prstů a jiné nečistoty. Jakmile na hliníkový povrch MacBooku Air sáhnete, zůstanou na něm vaše otisky prstů, které se kupí s každým dalším použitím. Méně ale pořád viditelné je to i na novějších generacích, která už však má lepší povrchovou úpravu, stejně jako na jiných tmavších barvách. Neustálé leštění vás pak samozřejmě po čase přestane bavit, a proto zařízení vypadá poněkud nevábně, což ostatně můžete vidět i na v galerii níže přiložených fotografiích.

Nesuďte mě ale za to, že počítač vypadá tak, jak vypadá. Aby vypadá „o něco lépe“, znamenalo by to jej opravdu neustále po každém použití leštit, a na to nemáte po čase ani čas, ani náladu. EPICO Slim Shell Macbook Air 13,6 pouzdro mi tak vytrhlo trn z každé mé paty. MacBook Air s ním nejen že vypadá pořád dobře a už se alespoň z vnější strany nešpiní, ale také mu poskytuje patřičnou ochranu, která se při tom všem cestování prostě hodí.

Decentní ale užitečná ochrana

Pouzdro je ve svém balení obaleno igelitem, aby se nepoškrábalo, uvnitř má výstelku, aby se nepromáčklo. Spodní strana má vlastní nožičky, takže vlastně kryje i ty MacBooku. A jsou navíc protiskluzové. Jinak obsahuje prostupy jak na USB-C a MagSafe na levé, tak 3,5mm jack port na pravé straně. Vzadu je pak podélný výřez, aby kryt nevadil otevřenému víku, v předu ten pro jeho otevření.

Ochrana je to decentní, protože testovaný model je vyvedený v matné transparentní variantě. K dispozici jsou ještě modrá a matná šedá. Protože Apple od uvedení M2 MacBooku Air nezměnil jeho šasi, je pouzdro kompatibilní i s MacBooky Air o stejné úhlopříčce displeje z následujících let, takže v případě M3 varianty i letošní novinky s čipem M4.

Má tloušťku pouhých 1,2 mm, kterých ale stačí k tomu, aby bylo vložené zařízení chráněno proti škrábancům a poškození, aniž by přidávalo na objemu. Velkou výhodou je, že je použitý materiál odolný proti UV záření, a proto s postupem času nežloutne.

Nasazení krytu je otázkou sekund

K nasazení krytu vlastně stačí každou část na MacBook Air jen přiložit a nacvaknout na místech, které se upnou do prostou mezi víkem a tělem. Ničemu přitom nevadí, nikde se nic o nic netře. Kryt tak také kdykoli stejně snadno sundáte a popřípadě vyčistíte. Důležité je, že při práci na MacBooku nikde kryt nevrže.

Jediná jeho možná nevýhoda může být v chlazení. MacBooku s ním přidáte „druhou kůži“, která jej sice chrání, ale může mu bránit v odvodu tepla skrze hliníkové šasi. Má na výkon nenáročná kancelářská práce nedává zařízení takový zápřah, aby vůbec někdy topilo, proto mi tento jen teoretický problém u srdce nijak neleží.

Ze všeho zde řečeného je tak zřejmě evidentní, že nelze jinak než EPICO Slim Shell Macbook Air 13,6 pouzdro doporučit všem, kteří se o svůj MacBook Air bojí. Počítač s ním vypadá pořád skvěle, vy jej nemusíte neustále čistit, aby vypadal skvělé a zároveň se nemusíte bát o jeho snadné poškození. Cena pouzdra je ve všech jeho variantách 699 Kč.

Slevový kód

Pokud vás kryt zaujal, máme pro vás super zprávu. Díky slevovému kódu „epico20“ může 10 nejrychlejších z vás získat 20% slevu, díky čemuž tak vyjde kryt jen na 559 Kč.

