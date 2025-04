Recenze SHARGE Flow Mini: Unikátní powerbanka schopná snadno nabíjet hned dvě zařízení naráz

Bez kvalitní powerbanky si mnoho lidí nedokáže skoro ani představit jejich běžný život. Časy, kdy mobilní telefony vydržely klidně i přes týden na jedno nabití, jsou totiž ty tam, a aby tedy telefon při aktivnějším používání zvládl celý den, je leckdy třeba si dopomoci právě přídavným zdrojem energie ve formě powerbanky. Jak ale vybrat powerbanku, která stojí opravdu za to a zároveň je designově zajímavá? Odpovědí na tuto otázku může být SHARGE Flow Mini, která nám nedávno dorazila do redakce na otestování. Pojďme se na ní tedy podívat blíže.

Technické specifikace, zpracování a design

SHARGE Flow Mini je přesně tím typem zařízení, které si vás získá hned na první pohled. Její transparentní tělokombinované s elegantním kovovým leskem působí moderně a stylově, zároveň ale nejde jen o design pro efekt – vše má svůj smysl a celek působí velmi kompaktně a čistě. S rozměry 77,8 × 33 × 25,2 mm a hmotností pouhých 100 gramů připomíná velikostí filmový váleček, díky čemuž se pohodlně vejde do kapsy a nezatěžuje ani při celodenním nošení.

Praktičnost powerbanky podtrhuje integrovaný konektor, díky kterému s sebou nemusíte nosit žádné kabely. Navíc si můžete snadno vybrat mezi USB-C a Lightning verzí, takže je kompatibilní jak s iPhonem, tak s většinou moderních zařízení. K dispozici jsou celkem dva nabíjecí porty, kdy jedním může být Lightning či USB-C a druhým je pak USB-C konektor na kabelu. I přes malou velikost zvládne Flow Mini nabíjet dvě zařízení současně, přičemž maximální výkon je 12 W.

Uvnitř se nachází baterie o kapacitě 5 000 mAh, což stačí na běžné denní dobíjení menší elektroniky. Nechybí ani podpora protokolů jako PD3.0, QC3.0 nebo Apple 5V/2,4A a samozřejmostí je kompletní ochrana proti přehřátí, zkratu či přepětí. Powerbanka navíc splňuje i podmínky pro přepravu v letadle, takže ji můžete bez problémů přibalit do příručního zavazadla.

Fotogalerie SHARGE Flow Mini 3 SHARGE Flow Mini 4 SHARGE Flow Mini 6 SHARGE Flow Mini 5 Vstoupit do galerie

Testování

Ačkoliv je ve světě powerbank trendem posledních let bezdrátové nabíjení, SHARGE Flow Mini vsází jak už jste pochopili z předešlých řádků na nabíjení skrze fyzický port. Jde na to však trochu jinak než valná většina konkurence, která se s telefonem propojuje skrze kabel. SHARGE Flow Mini se totiž díky integrovanému výměnnému konektoru připojuje k telefonu takříkajíc „na přímo“. Díky tomu tak odpadá nutnost s sebou jednak nosit propojovací kabel a jednak řešit jeho vedení v případě, že zrovna chcete telefon využívat při nabíjení.

Díky tomu, že je tělo powerbanky i přesto, že skrývá kapacitu 5000 mAh, velmi kompaktní, není problém telefon při nabíjení skrze ní využívat. Jasně, trochu ztěžkne a změní se jeho těžiště, kvůli čemuž se tak rázem používá trochu hůře, ale jakmile si člověk na vyšší hmotnost zvykne, používání powerbanky mu problém dělat nebude. A dokonce si myslím, že pro leckoho může být toto řešení příjemnější nežli magneticky připnuté powerbanky na zádech telefonů, které za mě ovlivňují uživatelský komfort při používání powerbanky o něco víc.

Velkým benefitem této powerbanky je pak to, že díky de facto kabelovému nabíjení nedochází při nabíjení vaší elektroniky k tak velkým ztrátám, jako v případě bezdrátových powerbank. Právě ztráty při nabíjení klasickou a bezdrátovou powerbankou jsou tématem, které si zaslouží pozornost každého, kdo nechce zbytečně plýtvat energií. Klasická powerbanka, tedy ta, která nabíjí přes kabel, dosahuje v ideálních podmínkách účinnosti kolem 85 až 90 %, což znamená, že většina energie skutečně skončí v baterii vašeho zařízení. Oproti tomu bezdrátové powerbanky jsou na tom o poznání hůř – kvůli ztrátám při přenosu energie vzduchem a zahřívání cívek klesá účinnost často pod 70 %, a v některých případech se pohybuje ještě níž.

Jinými slovy: pokud vám záleží na každém procentu kapacity nebo vyrážíte na delší cestu bez přístupu k zásuvce, klasický kabel je stále sázkou na jistotu. Bezdrátové nabíjení je sice pohodlné a elegantní, ale něco za něco – z hlediska efektivity má stále co dohánět. To ve výsledku znamená, že 5000 mAh ze SHARGE Flow Mini sice nevymámíte, nicméně díky nabíjení přes fyzický port nebudete od dokonalého využití až tak daleko. V mém případě jsem iPhone 16 Pro s kapacitou baterie 3582mAh nabil 1x naplno a zbylá energie v powerbance pak stačila zhruba na 15 %, což za mě není vůbec špatný výsledek. A díky podpoře 12W nabíjení roste procento nabití vašeho zařízení i poměrně rychle.

Co se mi pak opravdu líbí, je fakt, že přes své miniaturní rozměry podporuje powerbanka nabíjení hned dvou zařízení současně, kdy kromě integrovaného portu lze využití i kabel, přes který se jinak powerbanka standardně nabíjí. V takovém případě si sice SHARGE Flow Mini mezi porty opět rozdělí „jen“ 12W a tedy je nabíjení jako takové pomalejší, nicméně jako nouzovka pro záchranu iPhonu a například AirPods je to za mě opravdu super. Jen je třeba myslet na to, že zatímco integrovaný port je k dispozici jak v USB-C, tak Lightning verzi, gumový nabíjecí kabel má jen a pouze USB-C koncovku.

Resumé

Hodnocení SHARGE Flow Mini nemůže být ve výsledku jiné než pozitivní. Po designové stránce se totiž jedná o opravdu krásný produkt, který se pyšní opravdu hezkými technickými specifikacemi, díky kterým je tak používání této powerbanky velmi příjemné. Jste-li tedy technologičtí hračičkové, které už omrzely klasické powerbanky či vám prostě jen nevoní bezdrát, SHARGE Flow Mini je přesně ten produkt, který vám může udělat velkou radost.

Slevový kód

Pokud vás powerbanka zaujala, máme pro vás dobrou zprávu. Díky slevovému kódu DUBEN20 ji totiž můžete až do 30. dubna zakoupit o 20 % levněji a to ve všech barevných variantách. S nákupem ale raději neotálejte – skladové zásoby nejsou v žádném případě neomezené.

Powerbanku SHARGE Flow Mini můžete zakoupit zde