Užijte si Velikonoce s novým smartphonem vivo V50 Lite

Komerční sdělení: Velikonoce nejsou jen o tradicích, ale i o nových začátcích – a proč nezačít právě technologickým refreshmentem? Pokud přemýšlíte nad novým telefonem, který poskytne maximum za dostupnou cenu a zároveň překvapí výbavou a výkonem, možná je čas na malý experiment. Vivo V50 Lite je technologicky vybavený smartphone s operačním systémem Android, který dokáže oslovit i náročnější uživatele – třeba i ty, kteří by běžně sáhli po iPhonu.

Vivo V50 Lite je navržen pro uživatele očekávající špičkový výkon a styl. V ultratenkém designu se skrývá výjimečně velká 6500mAh baterie BlueVolt, která vám zaručí zábavu na dlouhé hodiny. Ať už si Velikonoce užíváte s rodinou, přáteli na cestách, prací nebo jen konzumujete obsah napříč platformami, vivo V50 Lite vás nezklame. Baterie totiž zvládne až 27 hodin sledování videoobsahu nebo 14 hodin používání GPS navigace, což potěší každého, kdo tráví víkendy na cestách.

Plynulost za všech okolností

Pokud jde o výkon, je telefon k dispozici ve dvou variantách – rychlé 5G nebo cenově dostupnější 4G. V případě 5G modelu se můžete spolehnout na čipset MediaTek Dimensity, který zvládne i náročnější multitasking a hraní. 4G verze běží na Snapdragonu 685, který nabídne překvapivě svižný chod i při práci s více aplikacemi. Obě varianty mají 8 GB RAM s možností rozšíření o dalších 8 GB virtuální paměti, umožňující současný běh více než 27 aplikací. 50měsíční (4G) a pětiletá (5G) záruka plynulosti pak garantuje spokojenost i při běžném opotřebení.

Design, který nezůstane bez povšimnutí

Není to však jen dlouhá výdrž baterie a výkon, díky nimž si používání V50 Lite užijete. Tělo vivo V50 Lite měří jen 7,79 mm a na první dotek působí stejně prémiově, jako vypadá. Výrobce si dal záležet na detailech – od matné povrchové úpravy až po decentní barevné přechody inspirované přírodními tóny a lomem světla. K dispozici je ve třech barevných provedeních. Titanium Gold evokuje západ slunce v poušti a dodává telefonu nenápadný luxusní vzhled, Phantom Black střídá hluboké tóny noční oblohy s fialovým odrazem inspirovaným polární září a Fantasy Purple se vzorem peříček dodává pocit fantazie a jemné krásy.

Na zadní straně je vybaven modulem fotoaparátu Glow Ring, jehož jemné a nadčasové detaily inspirované polštářkovitě broušenými diamanty podtrhují sofistikovaný design zařízení.

Není to ale jen o vzhledu. Fotoaparát nejen ladí s celkovým designem telefonu, ale zároveň dokáže vytvořit úchvatné fotografie. Hlavní 50Mpx snímač Sony IMX882 patří mezi špičku v této cenové kategorii. Ať už fotíte rozkvetlou zahradu nebo rodinu u svátečního stolu, výstupy jsou ostré, s věrným podáním barev a slušným dynamickým rozsahem.

Odolnost, která se hodí do života

Zaujala vás výbava, ale říkáte si, že takhle tenký telefon přece nemůže vydržet? V případě V50 Lite jsou obavy zbytečné. Navzdory svému ultratenkému provedení je V50 Lite konstruován pro maximální odolnost. Konstrukce totiž překvapí nejen designem, ale i odolností. Tento model prošel pětihvězdičkovou certifikací SGS a splňuje i nároky vojenské třídy na odolnost proti pádu. Nezastaví ho ani prach, ani jarní přeháňka – krytí IP65 zajišťuje spolehlivou ochranu proti stříkající vodě i jemným nečistotám.

Ve výsledku tak dostanete zařízení, které dobře vypadá, skvěle funguje a zároveň zvládne i náročnější podmínky každodenního používání. K tomu připočtěte 6,67″ AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí, rychlé 90W nabíjení a cenu začínající na 6 299 Kč (4G) nebo 7 299 Kč (5G).

Perličkou na závěr může být to, že vivo V50 Lite nabízí 5 let podpory systémových aktualizací a 5 let bezpečnostních aktualizací, což znamená, že váš telefon zůstane aktuální a bezpečný i po delší dobu. Pokud tedy hledáte odolný a stylový telefon bez zbytečných kompromisů, nadělte si k Velikonocům právě tento smartphone.