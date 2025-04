Trump: Clům neunikne nikdo, ani Apple!

Nekonečná zápletka s názvem Trumpova cla má další pokračování. Americký prezident totiž na své sociální síti Truth informoval o tom, že o víkendu udělené výjimky na dovoz mobilů, počítačů a spousty další elektroniky co nevidět skončí, jelikož chystá nové „polovodičové clo“, které umožní tyto produkty velmi zjednodušeně řečeno proclít v jiné kategorii zboží než tomu bylo doposud.

Trumpova slova neznamenají ve výsledku nic jiného než to, že po krátkém období klidu, kdy mohl Apple doufat, že se jeho produkty clům vyhnou, se tak podle všeho nakonec přeci jen nestane. Americký prezident je totiž v současnosti odhodlán ke zrušení veškerých tarifních výjimek s tím, že produkty z těchto výjimek jen přesune do jiných tarifních sektorů. Důvod je pak dle Trumpa jasný – tyto kroky by měly mnohé společnosti přimět zahájit výrobu produktů na území USA a nikoliv v Číně a dalších zemích. Že se jedná o naprosté sci-fi, které je jednak kvůli lidským zdrojům nesplnitelné a jednak by produkty extrémně podražilo, to už je věc druhá.