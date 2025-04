Nová výzva pro Apple Watch dorazí již příští týden a toto v ní můžete získat!

Apple Watch jsou nejoblíbenější hodinky na světě a dokonalý společník pro fitness a zdraví. Apple Watch každý den nabízejí milionům lidí po celém světě motivaci ke cvičení a výkonný přehled o jejich tréninku a dalších aktivitách. S využitím pokročilé technologie senzorů poskytují Apple Watch uživatelům také informace o důležitých aspektech jejich zdraví, včetně spánku, zdraví srdce a menstruačního zdraví.

V uplynulých 10 letech nabízely kroužky aktivity na hodinkách Apple Watch jednoduchý, poutavý a přizpůsobitelný způsob, jak uživatelé mohou zůstat aktivní po celý den. Aby nyní Apple zdůraznil, že zůstat aktivní může vést ke zdravějšímu životu, spouští novou výzvu pro uživatele uživatele Apple Watch. Ta odstartuje konkrétně 24. dubna s tím, že jejím cílem je, aby majitelé Apple Watch zavřeli své kroužky Activity a získali speciální ocenění Global Close Your Rings Day v limitované edici spolu s animovanými samolepkami do zpráv.

„Apple Watch změnily způsob, jakým lidé přemýšlejí o své kondici a zdraví, jak je sledují a jak se jim věnují. Před deseti lety jsme představili kroužky Activity – a od té doby se Apple Watch rozrostly a nabízejí rozsáhlou sadu funkcí navržených tak, aby posílily možnosti každého uživatele,“ řekl Jeff Williams, provozní ředitel společnosti Apple. „Lidé nám píší téměř každý den a svěřují se, jak jim Apple Watch změnily život – od motivace k většímu pohybu během dne až po změnu trajektorie jejich zdraví.“

24. dubna: Světový den zavírání kroužků

Chcete-li získat exkluzivní odznáček, je třeba jednoduše to, abyste 24. dubna uzavřeli všechny tři kroužky aktivity. Právě díky tomu totiž získáte digitální odznáček z limitované edice a navíc 10 animovaných samolepek a animovaný odznak do iMessage. Je sice pravda, že 24. duben vychází letos na čtvrtek, nicméně vzhledem k tomu, že si lze cíle aktivity změnit a tedy přizpůsobit vašemu dni, neměl by být se splněním žádný velký problém.