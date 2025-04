Další zvrat je tu: Výjimka pro Apple produkty z Trumpových cel je jen na pár týdnů

Jako na houpačce. Tak přesně takto by se dala s trochou nadsázky popsat politika amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně cel, která uvalil na spoustu zemí světa, respektive pak na dovoz produktů z nich do USA. Výši cel totiž měnil v poslední době hned několikrát, stejně jako země, na které se budou vztahovat. Kvůli tomu se tak akcie mnoha firem výrazně propadly, jelikož jejich akcionáři jednoduše nevěděli, co se bude v dohledné době dít. A nutno uznat, že další Trumpovy kroky k ujasnění celé situace vůbec nepřidávají.

Například o víkendu oznámila Trumpova administrativa, že mobilům, počítačům a spoustě další elektroniky osvobozuje od dovozních cel z Číny, která jsou v současnosti nastavena na 125 %. Takto vysoká cla by se totiž logicky dříve či později podepsala i na finální ceně daných produktů, což vyvolávalo mezi lidmi v USA velké obavy. Ostatně, prodejci v Apple Storech svorně hlásili, že je zájem o Apple produkty na toto období nezvykle velký s tím, že zájemci nakupují Apple produkty z velké části kvůli strachu z blízkého zdražení. To však udělení výjimky na první pohled odvrátilo. Nicméně jen pár desítek hodin po udělené výjimky Trumpova administrativa přišla s tím, že nynější výjimka z cel pro elektroniku v čele s iPhony, iPady či Macy je vlastně jen dočasnou záležitostí, která bude trvat měsíc nebo dva. Poté by měla cla na elektroniku opět dopadat.

V tuto chvíli je tak velkou otázkou, co vlastně budoucnost přinese, potažmo zda se vůbec dá odhadnout, jaké budou další Trumpovy kroky. Změn v celní politice USA totiž proběhlo za poslední týdny více než za několik posledních let a jelikož jsou navíc tyto změny dopředu prakticky nečitelné, je pro technologické společnosti i jejich akcionáře extrémně složité si naplánovat budoucí kroky. A jak si vy myslíte, že se celní budoucnost v USA vyvine?