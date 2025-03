Skvělé drony a outdoorové kamery DJI nyní seženete na DATARTu v parádních slevách

Komerční sdělení: Pokud jste fanoušky dronů nebo akčního natáčení, teď je ideální čas rozšířit svou výbavu. Vybrané modely značky DJI jsou momentálně k dostání za výhodné ceny, přičemž slevy už jsou započítány přímo v ceně produktů.

DJI Mini 4 Pro Fly More Combo je kompaktní dron, který osloví každého, kdo chce zachytit jedinečné letecké záběry. Díky podpoře 4K videa při 60 snímcích za sekundu v HDR kvalitě dokáže vytvořit opravdu působivé snímky, které se svou vizuální kvalitou blíží profesionální produkci.

Pro náročnější uživatele je tu DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo. Díky pokročilému systému APAS 5.0 automaticky rozpoznává překážky a vyhne se jim, takže let je nejen plynulý, ale i bezpečný. Samozřejmostí je přenos obrazu v reálném čase v kvalitě 1080p/60fps, přičemž na jedno nabití vydrží ve vzduchu až 43 minut.

Pokud s drony teprve začínáte, ideálním společníkem pro vás bude DJI Neo. Váží pouhých 135 gramů, snadno vzlétne přímo z vaší dlaně a díky integrované umělé inteligenci dokáže automaticky sledovat objekt, který natáčíte, takže ho vždy udrží v záběru.

Pro všechny, kteří milují akční natáčení v terénu, je skvělou volbou DJI Osmo Action 4 Adventure Combo. Kamera nabízí špičkové 4K video při 120 snímcích za sekundu, využívá velký 1/1,3″ senzor a podporuje 10bitový barevný profil D-Log M pro maximální kvalitu obrazu. Je navíc stavěná do extrémních podmínek – odolá prachu, vodě až do hloubky 18 metrů i mrazům až do -20 °C.

Veškeré zlevněné DJI produkty naleznete na DATARTu zde