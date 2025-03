Starší iPhony či Apple Watch nejspíš budou brzy díky tomuto kroku Applu ještě více „americké“

Apple se chystá zvýšit výrobu svých vlastních čipů ve Spojených státech. Výrobu bude mít na starosti výhradní dodavatel Apple Silicon, tchajwanská společnost TSMC, která oznámila zkrácení časového harmonogramu nových továren na americké půdě. Přesto však nebude v nejbližších letech vyrábět nejnovější a nejvýkonnější čipy, které se i nadále budou vyrábět na Tchaj-wanu.

První americká továrna TSMC v arizonském Phoenixu, jejíž výstavba začala už v roce 2020, má zahájit produkci v roce 2025. Bude vyrábět čipy používající 4nm technologii, což je stejná generace jako čip A16 Bionic z iPhonu 14 Pro, který se později dostal i do iPhonu 15 a základního iPadu. Stejnou architekturu využívá i čip S9 v Apple Watch Ultra 2. Tyto čipy už dnes nepatří k technologické špičce, a tak americká výroba pokryje především potřeby starších nebo cenově dostupnějších zařízení.

TSMC plánuje druhou továrnu, která by měla zvládnout pokročilejší 3nm proces. Tedy stejný, jaký využívají čipy A17 Pro, M3, A18 nebo M4. Ta by ale měla být spuštěna až v roce 2028, kdy Apple už pravděpodobně přejde na čipy s 2nm procesem nebo ještě pokročilejší technologií. Třetí americký závod má být schopen produkce právě 2nm čipů. Dokončen by měl být před rokem 2030, ale přesné datum zatím TSMC neuvádí. Analytik Ming-Chi Kuo předpokládá, že první 2nm čip Applu dorazí už v iPhonu 18 v příštím roce.