Vietcong slaví 22 let: Připomeňte si českou legendu, která nadchla svět her

Včera uplynulo přesně 22 let od vydání jedné z nejikoničtějších českých her – Vietcong. Tato taktická akce z pohledu první osoby vyšla 26. března 2003 a vznikla ve studiu Pterodon ve spolupráci s Illusion Softworks, tehdy známým například díky první Mafii. Vydavatelem hry byl mezinárodní gigant Gathering of Developers, a v Česku se lokalizace ujal tehdy populární distributor Cenega Czech.

Vietcong hráče zavádí do vietnamské džungle během války v 60. letech. Vžíváte se do role amerického seržanta Stevea R. Hawkinse, který vede pětici vojáků jednotky speciálních sil MACV-SOG. Společně operujete hluboko v nepřátelském území, kde se plížíte džunglí, čistíte tunely nebo zajišťujete strategické body. Důraz je kladen na taktický postup, realistické zacházení se zbraněmi i na spolupráci v týmu.

To vše je doplněno autentickou atmosférou vietnamské války včetně věrného zpracování zvuků přírody, rádiových hlášení nebo soundtracku inspirovaného dobovou hudbou. V české verzi zněly známé hlasy tehdejší dabingové špičky – například Otakar Brousek ml., Luděk Čtvrtlík nebo Bohdan Tůma. Na české znění zkrátka tuzemští hráči nedají dopustit. Hra se dočkala i rozšíření Fist Alpha a později samostatného pokračování Vietcong 2, který se ovšem tak dobrého přijetí nedočkal. Hráli jste tuto skvělou hru?