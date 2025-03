EU couvá, Safari coby výchozí prohlížeč na iPhonech přestalo vadit

Vztah Applu s Evropskou unií, respektive pak s jejím výkonným orgánem ve formě Evropské komise je jedna velká tragikomedie. Evropská komise totiž co chvíli Applu něco nařizuje ve snaze otevřít jeho softwarový svět vývojářům třetích stran s tím, že Apple její nařízení implementuje v nejužší možné míře. To se sice EU většinou moc nelíbí, občas však překvapivě couvne, což se stalo i nyní.

Relativně nedávno začal být Apple popotahován za to, že nedostatečně umožňuje uživatelům na iPhonech změnit jejích výchozí prohlížeč. Respektive, tato možnost je samozřejmě k dispozici dlouhodobě, avšak je skryta v systému a uživatelé o ní nemusí alespoň dle EU vědět. Ve snaze splnit požadavky se tak Apple v loňském roce rozhodl jednak přidat na území EU po prvním spuštění iPhonu obrazovku nabádající k výběru prohlížeče a jednak po updatu na novější verzi iOS tuto možnost zobrazil všem uživatelům. Evropská komise sice zprvu tato opatření vnímala jako nedostatečná a chtěla Applu napařit pokutu, nicméně podle nových informací agentury Reuters se její pohled nakonec změnil a v příštím týdnu chce ohlásit konec vyšetřování Safari s tím, že Apple vyvázne bez viny a tedy i bez pokuty.

Je skoro až neuvěřitelné, jaké peripetie si EU na Apple v posledních měsících připravila a hlavně, co vše po něm chce do budoucna požadovat. Možná ještě neuvěřitelnější je však to, že je schopna přehodnotit svá stanoviska a to natolik razantně, že z nevyhovujícího Safari udělá bez jakéhokoliv zásahu Applu Safari vyhovující.