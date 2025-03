Kolikrát jste dnes měli v ruce iPhone? Telefon to ví a takto to zjistíte i vy

Už vám někdy někdo řekl, že máte telefon nonstop v ruce? Pokud se chcete podívat jak často jej v ruce skutečně máte, jsou dvě metriky, které to prozradí. První je všem dobře známý čas u obrazovky, který je jednou z nejděsivějších věcí, které vám iPhone může ukázat. Kromě něj však ve stejné sekci najdete také informaci o tom, jak často berete svůj telefon do ruky, respektive kolikrát za den je máte v ruce. Stačí jít do Nastavení – Čas u obrazovky – Aktivita v aplikacích a na webu a zde najdete položku „V ruce“. V ní vidíte kolikrát za den a kolikrát průměrně máte za den telefon v ruce a také jaké aplikace poté, co jej vezmete do ruky použijete jako první.