Zemětřesení v Applu: Šéf Siri končí, nahradí jej otec Vision Pro

Zdá se, že dřívější úniky interních informací o vývojové krizi Applu se zakládají z velké části na pravdě. Před pár hodinami totiž informoval velmi spolehlivý reportér Mark Gurman z Bloombergu o tom, že mezi vrcholovými manažery Applu probíhá nyní nemalé zemětřesení s cílem zachránit reputaci firmy. Tim Cook měl údajně ztratit důvěru ve schopnosti současného šéfa Siri, kterého se proto rozhodl odvolat a na jeho místo dosadit jiného spolehlivého muže.

Vývoj Siri a AI vedl doposud John Giannandrea, který se však po neúspěchu s novou generací Siri posouvá do ústraní. Má sice i nadále pracovat na vývoji AI produktů, avšak z podstatně nižšího „patra“. Na jeho místo má nyní usednout šéf vývoje Vision Pro Mike Rockwell, který se v minulosti osvědčil na výbornou a proto do něj nyní Apple vkládá velké naděje. Ja Mikovo místo pak zamíří Paul Meade, který se též podílel na vývoji Vision Pro a jeho zkušenosti by tak měly být pro vyšší pozici dostačující. Rockwell se díky tomu bude moci naplno soustředit na vývoj lepší Siri a v ideálním případě ji „doručit“ dřív než v příštím roce.

Poměrně zajímavé je pak to, že se v kuloárech hovoří nejen o přesunu manažerů na nové pozice, ale poměrně intenzivně i o možných vyhazovech a odchodech ze společnosti, přičemž někteří analytici očekávají, že pokud se nebude vývojově dařit i nadále, mohl by se z Applu poroučet i Tim Cook coby jeho nejvyšší představitel. Zřejmě nás tedy čekají velmi zajímavé časy.