Šéf Nvidia: Robotická revoluce je za dveřmi, humanoidní roboti se brzy stanou součástí našich životů

Co byste řekli na to, kdyby byl váš kolega v práci humanoidní robot? Asi byste si s ním sice moc nepopovídali o dětech, manželce, víkendových plánech a tak podobně, zato by však na něj byl dokonalý spoleh v pracovních úkonech. Pokud vás tato myšlenka zaujala, vězte, že dost možná nejsme daleko od doby, kdy bude realitou. Věří v to třeba i šéf Nvidia Jensen Huang.

Ten v úterý vystoupil s projevem u příležitostí zahájení tradiční vývojářské konference Nvidia v San José s tím, že na pódiu rovnou představil nové softwarové nástroje, které by měly v budoucnu humanoidním robotům „chápat“ prostor a lépe se tedy v reálném světě orientovat. Není proto překvapením, že se i následné rozhovory pro média točily kolem humanoidních robotů. Huang dostal například dotaz, co bude podle něj v dohledné době jedním z důkazů, že se umělá inteligence stává všudypřítomnou. Na tuto otázku odvětil šéf Nvidie, že tomu tak bude ve chvíli, kdy se začnou ve světě potulovat humanoidní roboti, což by se dle něj mělo stát do několika let.

„Myslím si, že nejdříve budou nasazeni do továren, jelikož jsou fabriky jako takové v mnoha případech velmi hlídané a právě roboti jsou pro takto specifický provoz ideální,“ řekl Huang s tím, že narážel na to, že roboti neprozradí žádná výrobní tajemství, nevynesou žádné informace o chystaných produktech a tak podobně, přičemž navíc budou stále pod dohledem, díky čemuž je tak bude možné uživatelsky přizpůsobit dané akci. Zda jsou podobné předpovědi skutečně odrazem blížící se reality, nebo tomu tak naopak není, ukáže nicméně až čas.