Apple TV+ je ve ztrátě, Apple kvůli ní ročně přichází o miliardu dolarů

Společnost Apple se nezřídka chlubí tím, jak se její streamovací službě  TV+ daří, konkrétní čísla však nesděluje. Nejnovější zpráva ale napovídá spíše tomu, že opak je pravdou.  TV+ je podle této zprávy poměrně ztrátová.

Podle nové zprávy Waynea Ma z The Information se Apple TV+ prodražuje, a to v souvislosti s širší stagnací služeb společnosti Apple. Zmíněná zpráva odhaluje, že Apple TV+ je jedinou předplacenou službou společnosti Apple, která není zisková. Ačkoli počet jejích předplatitelů loni vzrostl na přibližně 45 milionů, stále prodělává více než 1 miliardu dolarů ročně. Od spuštění služby v roce 2019 společnost ročně utratila za obsah více než 5 miliard dolarů, ale v roce 2024 byla tato částka snížena o 500 milionů dolarů v reakci na tlak na snižování výdajů ze strany generálního ředitele společnosti Apple Tima Cooka a dalších vedoucích pracovníků.

Cook loni zřejmě vznesl dotazy ohledně několika filmových smluv s vedením Apple TV+, mimo jiné ohledně špionážní akční komedie „Argylle“ s Henrym Cavillem. Produkce tohoto filmu stála 200 milionů dolarů a Cook si údajně stěžoval, že si film nenašel významné publikum ani nevytvořil více předplatitelů pro Apple TV+. Sledující  TV+ tvoří podle zmíněné zprávy pouhé jedno procento z celkového počtu diváků streamovacích služeb v USA. Na Netflix a Amazon připadalo v únoru 8,2 % a 3,5 % celkové sledovanosti.

Původní obchodní plán společnosti Apple pro Apple TV+ předpokládal ztráty ve výši 15 až 20 miliard dolarů během prvního desetiletí. I když jsou velké ztráty v odvětví streamingu běžné, pro Apple, který obvykle dodržuje fiskální disciplínu, to představuje velký odklon.

Vedoucí pracovníci, jako například Eddy Cue, zpočátku chránili vedoucí pracovníky Apple TV+ před kontrolou rozpočtu a odmítli návrh na zvýšení dohledu nad programovými náklady. Společnost Apple neměla k dispozici interní údaje o tom, zda Apple TV+ bude lákat zákazníky ke koupi zařízení Apple.

Navzdory úspěchům, jako bylo ocenění filmu „CODA“ Oscarem za nejlepší film, začal Cook pečlivě kontrolovat finanční výsledky Apple TV+ od roku 2022 a prosazoval větší dohled nad výdaji, souvisejícími s provozem streamovací služby.

Soumrak služeb Apple?

Služby jsou nejrychlejší a nejziskovější kategorií společnosti Apple, jejíž hrubá marže přesahuje 75 %, zatímco u hardwaru je to jen necelých 40 %. V posledním fiskálním roce vzrostly příjmy ze služeb o 13 % na více než 96 miliard dolarů. Kromě služby iCloud+ jsou však ostatní služby společnosti Apple údajně ve špatném stavu.

Růst Apple Music se údajně prakticky zastavil a zůstává jen nepatrně ziskovým. Vzhledem k tomu, že platí umělcům a vydavatelstvím více než 70 % svých příjmů, má jednocifernou hrubou marži. Cue prý některým kolegům soukromě řekl, že nevěří, že služba někdy dosáhne 100 milionů platících předplatitelů. Na poklesu jsou i celkové tržby z iTunes Store. O moc lépe na tom nejsou ani platformy Apple News+ nebo Apple Knihy.

Dlouholetý výkonný ředitel služeb společnosti Apple Peter Stern, který dohlížel na platformy včetně Apple TV+, počátkem roku 2023 náhle odešel ze společnosti s tím, že pod tlakem na zvýšení počtu předplatitelů nedokázal řídit streamovací službu tak, jak bylo třeba. Apple následně jeho bývalou skupinu přeorganizoval a oddělil Apple TV+, Apple Music a mezinárodní obsah od Zpráv+, Fitness+, Apple Books a iCloudu+.

iCloud+ jako hlavní lákadlo

Zpráva dodává, že většina uživatelů se k odběru služeb společnosti Apple přímo nepřihlašuje a místo toho volí balíček Apple One, což navyšuje vnímaný zájem o jednotlivé služby. Mnozí z těch, kteří se přihlásí k Apple One, jsou k tomu motivováni především kvůli službě iCloud+ než kvůli ostatním službám. Bez Apple One by Apple Arcade a Apple Fitness+ nebyly ziskové.