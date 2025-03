iPhony 17 Pro možná přijdou o celoskleněná záda!

Ačkoliv toho v současnosti o chystaných iPhonech 17 Pro (Max) víme již opravdu hodně, jeden zásadní otazník přeci jen ve vzduchu stále visí. Zatím totiž není zcela jasné, jak budou u těchto novinek vypadat jejich záda pod fotomodulem. Zatímco v předešlých letech se v tomto směru vsázelo výhradně na sklo, některé zdroje již na konci loňského roku přišly s tím, že letos může Apple sáhnout po kombinaci skla s kovem, což svým způsobem naznačují i některé dříve uniklé CAD rendery a nyní i 3D makety zveřejněné spolehlivým leakerem Sonny Dicksonem. Mrknout na ně můžete na prvním místě ve fotogalerii níže.

Jak můžete vidět na maketách, zatímco v případě základních iPhonů 17 a iPhonu 17 Air jsou záda jednolitá a je tedy prakticky 100% jisté, že budou kompletně ze skla, u iPhonů 17 Pro a 17 Pro Max je poměrně výrazně vidět obdélník se zaoblenými rohy tvarově podobný například základně MagSafe peněženek. Toto řešení může do jisté míry naznačovat, že jsou dřívější zprávy o chystaných polokovových zádech pravdivé a že zachováním skleněné plošky, která bude obklopena kovem, zajistil Apple u iPhonů i nadále podporu bezdrátového nabíjení. Pokud se pak ptáte na to, proč by kalifornský gigant nasadil až v takto velké míře kov, zřejmě by to bylo jednak kvůli zvýšení odolnosti a jednak kvůli lepšímu chlazení útrob telefonu. Hliník, která má být na iPhone 17 Pro (Max) použit, totiž odvádí teplo daleko lépe než sklo. Vše se ale ve výsledku dozvíme v září.