Získejte až 3 měsíce Apple Music zdarma! Poradíme vám, jak na to

Dostat se zdarma ke službě, za kterou se jinak standardně měsíčně platí, potěší bezesporu naprosto každého, přičemž v případě hudební streamovací služby Apple Music to platí dvojnásob. Její standardní měsíční předplatné totiž vychází na 165 Kč, což sice není nic hrozného, na druhou stranu ale dělá 1980 Kč za rok a to už je docela dost. Věříme proto, že vás potěší, že v rámci spolupráce Applu se Sony je nyní možné získat až tříměsíční bezplatné členství Apple Music zdarma, přičemž to jediné, co je třeba, je vlastnit PlayStation 5.

Jak uplatnit tuto nabídku:

Stáhněte si aplikaci Apple Music na PlayStation 5, otevřete ji a postupujte dle pokynů na obrazovce. Přihlaste se pomocí svého účtu Apple. V případě, že vlastní účet Apple nemáte, vytvořte si ho. Užijte si až tři měsíce služby Apple Music bez dalších poplatků.

Česká mutace webu PlayStationu je zatím aktualizována pro novou akci jen částečně. Podle americké verze však mohou noví uživatelé Apple Music (tedy ti, kteří jej na svém Apple účtu neměli ještě nikdy aktivní) získat bezplatné zkušební období na tři měsíce. Uživatelé, kteří již Apple Music aktivní měli či v současnosti mají by pak měli získat předplatné na 2 měsíce zdarma. Je ale důležité dodat, že akci lze využít jen jednou na každé konzoli a zároveň na každém Apple účtu.

Pokud jste ji tedy v minulosti již využili ať už na vašem PlayStationu nebo na Apple účtu, neměli byste již na bezplatné zkušební období mít nárok. Záměrně však píšeme „neměli byste“. Minulost totiž ukázala, že má Apple v podobných promo akcí poměrně často docela binec a někteří uživatelé se tak k bezplatným obdobím dostávají i přesto, že by správně neměli. Za zkoušku tedy tato akce ve výsledku stojí každému. Samozřejmě pak platí, že jakmile si bezplatné členství na Apple účtu zaktivujete, můžete si Apple Music užít na všech zařízeních, na kterých jste skrze něj přihlášení – tedy nejen v PS aplikaci.