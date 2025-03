První Apple skládačky se blíží! Jejich výroba odstartuje již příští rok

Čekání na první ohebné produkty z dílny Applu se pomalu, ale jistě chýlí ke svému konci. Kalifornský gigant totiž finišuje s testováním svých prvních ohebných iPhonů a iPadů s tím, že nyní začíná intenzivně řešit jejich výrobu s dlouholetými dodavatelskými partnery. Vstup těchto produktů na trh je tak zase o něco blíž.

Právě na představení prvních ohebných iPhonů a iPadů se zaměřil ve svém průzkumu spolehlivý analytik Jeff Pu, kterému se díky tomu podařilo zjistit poměrně zajímavé věci. Víme díky němu například to, že o kompletaci těchto produktů se má starat jako již tradičně čínský Foxconn, který má nyní s Applem zahajovat ideální nastavení celého výrobního procesu tak, aby byl co možná nejefektivnější a tedy ve výsledku i nejsnadnější, nejspolehlivější a nejlevnější. První iPhony a iPady, které bude možné ohnout v půli díky integrovanému pantu pod displejem, by pak měly vstoupit do hromadné výroby v příštím roce s tím, že tentýž rok by s trochou štěstí měly odstartovat i prodeje. Ty však samozřejmě závisí na tom, jak půjde výroba novinek dodavatelům Applu takříkajíc od ruky. Pokud by s ní byly problémy, už nyní se počítá s tím, že může být start prodejů odložen až na rok 2027. Snad se tak tedy nestane.