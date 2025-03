Apple vyvíjí záhadný externí displej pro Macy, ukázat jej chce už letos!

Externí displeje se již před pár lety staly po několikaleté odmlce opět nedílnou součástí produktové nabídky Applu. Pravdou však je, že ten s jejich aktualizacemi dost šetří a zatímco Pro Display XDR neaktualizoval od roku 2019, co jej začal prodávat, levnější Studio Display představený v roce 2022 je na tom stejně, jelikož též od svého uvedení na trh nedostal žádnou hardwarovou aktualizaci. To se nicméně může už letos změnit.

Fotogalerie Mac Mini M4 a Studio Display LsA 47 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 51 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 50 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 49 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 48 Vstoupit do galerie

Zdroje spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu potvrdily před pár hodinami to, že Apple vyvíjí druhou generaci Studio Displaye s miniLED podsvícením, přičemž na pulty obchodů by ji rád dostal už koncem tohoto roku, maximálně pak na začátku roku příštího. Monitor nese označení J427 a Apple na něm pracuje již poměrně dlouho. Ještě zajímavější je však to, že v jeho laboratořích vzniká dle Gurmanových zdrojů i další, blíže nespecifikovaný displej. Ten nese označení J527 a není jasné, zda se jedná o další verzi Studio Displaye, novou generaci Pro Display XDR či něco zcela nového – například levnější externí displej pro méně náročné uživatele. I tento produkt by ale měl údajně dorazit na konci letoška, maximálně začátku příštího roku. Po displejové stránce je tedy rozhodně na co se těšit.