Novým Macům Studio chybí speciální režim, které nabízí i podstatně levnější stroje. Proč?

První recenze minulý týden představených Maců Studio odhalily poměrně zajímavý detail, který může být na první pohled pro leckoho velkým překvapením. Řeč je konkrétně o tom, že ani v jedné verzi Macu Studio – tedy ani v modelech s M4 Max, ani ve verzích s M3 Ultra – není v macOS dostupný High Power Mode nebo chcete-li režim vysokého výkonu. Na MacBoocích Pro s čipy M Max však je, stejně jak jej naleznete v M4 Pro verzi Macu mini.

Ačkoliv Apple oficiálně neprozradil, proč tomu tak je, důvod je velmi pravděpodobně jednoduchý. High Power Mode totiž funguje jednoduše tak, že ventilátory v Macích roztočí na vyšší rychlost, díky čemuž jsou tak schopné navýšit svou úroveň chlazení čipu a tím pádem mu tak umožní vyšší výkon, který se může uživatelům hodit pro ty nejnáročnější úkony. Jelikož má však Mac Studio sám o sobě chlazení zvládnuté velmi dobře a navíc je jeho chladící soustava vskutku masivní, je pravděpodobné, že by navýšení výkonu při High Power Mode bylo naprosto zanedbatelné.

Ostatně, na to narážel recenzent Andrew Cunningham z Ars Technica ve své recenzi Macu mini s M4 Pro. Tehdy psal konkrétně to, že zatímco nárůst výkonu byl při testech zanedbatelný, zvuk ventilátorů se zvýšil opravdu zásadně. V případě Macu Studio se tak zdá pravděpodobné, že se Apple vzhledem k efektivitě jeho chladícího systému rozhodl, že přidání High Power Mode zkrátka nemá smysl, protože by se výkonnostně počítač posunul jen naprosto zanedbatelně.