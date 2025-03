MacBook Air M4 v prvních zahraničních testech zazářil!

Nové MacBooky Air M4 sice vstoupí do prodeje až zítra, Apple je však jako již tradičně rozpůjčoval řadě zahraničních médií, aby si je jejich recenzenti mohli s předstihem vyzkoušet. A jelikož informační embargo již skončilo, začínají se první recenze pomalu objevovat na internetu, přičemž všechny pějí na novinku chvály.

Jason Snell ze Six Colours je z novinky nadšen a říká o ní, že se jedná o stroj, který za málo peněz nabízí opravdu spoustu muziky. Pro majitele Maců s čipy Intel by pak měl být tento stroj jasnou volbou, protože za 29 990 Kč dostanou zařízení disponující novým designem MacBooků Air, velkorysou 16GB operační pamětí a skvěle výkonným čipem. Sám ale podotýká, že pokud vás na produktových obrázcích nadchla nová modrá varianta, měli byste své nadšení krotit – jedná se totiž spíš o nový odstín stříbrné než o vyloženě modrou.

S novinkou je spokojený i David Phelan z The Independent, dle kterého je zejména cena 15“ modelu opravdu skvělá s ohledem na to, jak krásný tento stroj je a co nabízí uvnitř. Vysoký výkon, nízká hmotnost a líbivý design dělají z nového MacBooku Air právě v kombinaci s příjemnou cenou stroj, který má potenciál trhat prodejní rekordy.

Recenzentka Wired Brenda Stolyar je s novinkou coby velká fanynka této modelové řady také spokojená, avšak jedním dechem dodává, že jsou tu stále věci, které by Air posunuly ještě dál. Limitující je zejména portová výbava, která by si zasloužila rozšířit, byť klidně jen o jeden USB-C port. Když si ale tohle člověk odmyslí a uvědomí si, jak vysoký výkon dostane za 999 dolarů a že konečně nemusí řešit navyšování RAM paměti, netrápí jej výdrž baterie a ani hmotnost počítače, je nová generace Airu určitě zajímavou koupí.

V podobném duchu pak pokračují i další recenze zahraničních recenzentů s tím, že je v nich dále vyzdvihováno třeba i vylepšení webkamery, která nově nabízí vyšší rozlišení, ale hlavně podporu funkcí Center Stage a pohled na stůl, díky čemuž je tak Mac opět o něco využitelnější při videohovorech a tak podobně. Jedná se sice do jisté míry o drobnost, nicméně je fajn vidět, že i na tyto detaily Apple pamatuje.

Podívejte se i na videorecenze: