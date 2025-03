iOS 19 má být největší aktualizací softwaru iPhonů v historii!

Zdá se, že po několika slabších letech nás letos čekají pořádné softwarové žně. Chystaný iOS 19 má být totiž největší aktualizací softwaru iPhonů v jejich historii nebo minimálně od iOS 7, který přinesl zásadní designové změny. Tvrdí to alespoň zdroje spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, které sahají velmi pravděpodobně přímo do Applu.

Kalifornský gigant se chce u iOS 19 zaměřit zejména na vzhled, který má projít v mnoha částech zásadní proměnou. Jeho použití je navíc v plánu i u iPadOS a macOS, čímž by rád Apple docílil toho, že budou systémy jako takové konzistentnější než je tomu nyní a vzhledově bližší dnenší době. Přepracován má být například styl ikon, nabídek, aplikací, oken a systémových tlačítek. Dále zdroje potvrdily dřívější zprávy o tom, že má být nový vzhled do značné míry inspirován u visionOS a jeho průhledných prvků, které působí moderně a přitom stále velmi minimalisticky.

Apple však nezmění vzhled systémů jen kvůli tomu, aby je po letech celkově oživil a ozvláštnil. Přepracování spousty prvků v nich má údajně přinést mimo jiné i zjednodušený způsob, jak uživatelé prochází systémem a celkově ovládají svá zařízení. Co si pod tím představit můžeme sice zatím jen hádat, překvapením by však nebylo třeba nasazení nových gest, která by zpřístupnila zcela nové možností ovládání a tak podobně. Vše se nicméně oficiálně dozvíme již relativně brzy – letošní vývojářská konference WWDC by totiž měla jako již tradičně proběhnout v první polovině června, tedy za zhruba čtvrt roku.