JBL chystá velké překvapení! Uvede sluchátka Tour One M3 s nejlepším ANC na trhu

JBL brzy uvede na trh nová prémiová sluchátka JBL Tour One M3. Třetí generace úspěšné řady Tour One údajně přijde s výrazně vylepšeným ANC, které bude patřit k tomu nejlepšímu, co zde můžete získat. Model se začne prodávat v polovině dubna a zaměří se na náročné posluchače, kteří hledají dokonalé potlačení hluku a prémiový zvukový zážitek.

Sluchátka Tour One M3 nabízejí technologii True Adaptive Noise Cancelling 2.0, která kombinuje 8 strategicky umístěných mikrofonů, jež neustále snímají okolní zvuky, a vylepšené pasivní utěsnění. Tento systém dokáže účinně eliminovat okolní hluk a zajišťuje prvotřídní a nerušený poslech i v tom nejhlučnějším prostředí. Sluchátka JBL Tour One M3 se pyšní vynikajícím potlačením hluku, zejména nízkofrekvenčních zvuků v rozsahu 100-600 Hz nebo zvuků z kabiny letadla či ruchu vlakového nádraží. Režimy Ambient Aware a TalkThru samozřejmě umožňují vnímat okolí, aniž byste museli sluchátka sundávat.

Novinka je vybavena legendárním zvukem JBL Pro Sound s podporou zvuku LDAC 24bit/96kHz hi-res, personalizovaným zvukovým profilem Personi-Fi 3.0, prostorovým zvukem se sledováním hlavy pro realističtější zážitek a dodává se ve třech barvách – černé, modré a mocca. Nechybí ani funkce Auracast, díky níž můžete sdílet zvuk s více zařízeními najednou, a díky bezkonkurenční výdrži baterie až 70 hodin bez ANC nastavují sluchátka JBL Tour One M3 nový standard v kategorii prémiových sluchátek. Navíc úspěšný předchůdce tohoto modelu, JBL Tour One M2, je nyní k dispozici za atraktivní cenu.

Předpokládaná cena sluchátek JBL Tour One M3 je 8 790 Kč nebo 349 €.