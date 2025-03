Tyto skvělé macOS hry tento týden stáhnete výjimečně zcela zdarma

Century of Anticipation 6

Jste zavření doma a netrpělivě očekáváte okamžik, kdy budete moci opět vyjít ven. Jenže to celé trvá až podezřele příliš dlouho… V tomto malém světě, plném překvapivých interakcí čekajících na objevení, musíte najít způsob, jak zabít čas různými činnostmi v domě, ve kterém jste zavření, zatímco se musíte vypořádat s jediným společníkem, kterého v tomto dobrodružství máte: sami se sebou.

Catastrophic Cat Command je arkádová hra, ve které ovládáte několik miniher najednou. V současné době je k dispozici celkem 12 miniher, jejichž dokončení zabere jen několik sekund. Na začátku máte aktivní pouze jednu hru, ale každých 60 sekund se objeví nová hra, kterou musíte spravovat současně. Hra začíná ve výukovém režimu, kde si můžete vyzkoušet všechny dostupné minihry v méně stresujícím prostředí. Jakmile se seznámíte se všemi hrami, můžete stisknutím klávesy Enter spustit hlavní režim. Zde se budete snažit zachránit co nejvíce koček, dokud neuspějete.

The Bean Trials je jedinečná minihra pro více hráčů, ve které se vžijete do role „fazole“ a soutěžíte s ostatními fazolemi o to, kdo je nejlepší. Utkejte se ve více než 20 jedinečných minihrách a přizpůsobte si více než 2 miliony možných kombinací. Za mince, získané plněním úkolů nebo vítězstvím ve hrách, si můžete nakoupit nové vzhledy a předměty, aby vaše fazole byla přesně taková, jakou ji chcete mít.