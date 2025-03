Víme, kdy na Macy dorazí nový Assassin’s Creed Shadows

Pokud jste fanoušky herní série Assassin’s Creed, určitě vás těší, že poslední díly tohoto akčního RPG vychází kromě konzolí a počítačů s Windows i ve verzi pro Macy. Po Mirage se totiž na macOS chystá i nejnovější Assassin’s Creed Shadows a to již velmi brzy. Ubisoft totiž oznámil, že verze pro Macy bude vydána ve stejný den jako verze pro ostatní platformy.

Brousíte-li si tedy na Assassin’s Creed Shadows zuby, zapište si do kalendáře čtvrtek 20. března, jelikož v tento den titul na všechny podporované platformy vyjde. Stát by se tak mělo po řadě odkladů, ke kterým vývojáři přistupovali kvůli tomu, aby byl jejich titul ve finální verzi co možná nejlepší. Pokud vás pak zajímá tento díl víc, těšit se můžete na Japonsko v 16. století a klasickou zápletku ve formě sporu mezi bratrstvem asasínů s templáři, přičemž k dispozici budou nově hned dvě hratelné postavy – konkrétně Fujibayashi Naoe coby zabiják shinobi (de facto ninja) a Yasuke coby klasický samuraj v těžké zbroji.

Jak už je u série Assassin’s Creed zvykem, k dispozici bude rozsáhlý živý svět se spoustou vedlejších úkolů, proměnlivým počasím a divokou krajinou v kombinaci s rušnými městy. Celkově by pak měl být tento díl dle slov Ubisoftu suverénně nejambicioznějším dílem této herní série, což jsou však fráze, které od herních vývojářů slýcháme pravidelně. Pokud vás titul láká, můžete si jej zahrát na Macích s čipy M3 a M4, přičemž do budoucna je v plánu i vydání na iPady s čipy M.