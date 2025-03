Nejsledovanější filmy na Voyo za poslední dobu

Říká se: „Nedráždi hada bosou nohou“. John Wick je zabiják na odpočinku, přesně ten typ chlápka, kterému je lepší se vyhnout. Vloupat se mu do domu, ukrást auto a zabít milovaného psa, to se prostě nemělo stát. Střední zlodějíčkové to nevěděli, jejich bossové v podsvětí ale ano. A musí jednat. Takže zatímco se John Wick vydává na svou drsnou vendetu, stává se zároveň terčem svých bývalých kolegů – nájemných zabijáků.