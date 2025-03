Apple přestal prodávat MacBooky Air s M2 a M3. Paradoxně vám tak teď neprodá vlastně nic

Představení nového MacBooku Air M4 způsobilo v Apple Online Storu poměrně zvláštní situaci. Pokud byste si totiž teď chtěli od Applu koupit nový MacBook Air s tím, že byste jej chtěli mít doma v nejbližších dnech, máte smůlu. Kalifornský gigant přestal po představení prodávat starší generace Airů ve formě modelů osazených čipem M2 a M3, které doposud nabízel. Jelikož však jeho nový MacBook Air M4 dorazí na pulty obchodů až příští středu 12. března, ve výsledku si tak od něj nyní nemůžete koupit vlastně nic, co by vám bylo doručeno hned.

Ačkoliv může tento krok Applu působit na první pohled velmi zvláštně, faktem je, že vlastně nebylo moc jiných možností. Vzhledem k tomu, že Apple snížil u MacBooků Air M4 cenu na 29 990 Kč, respektive 36 990 Kč v případě 15″ modelu, musel by 13″ MacBook Air M3 prodávat za méně než 29 990 Kč. Tím by ale dost „podstřelil“ second-handový trh a potažmo i svůj refurbished prodej, jelikož by za méně než 29 990 Kč musel prodávat stroje se 16GB RAM, protože právě na 16GB RAM nedávno operační paměť MacBooků Air M3 navýšil, čímž dost poškodil stroje prodávané krátce po startu prodejů s 8GB RAM. Ty by se tak v krajním případě, kdy by se Apple rozhodl vedle M4 Airů prodávat levněji i M3 Airy se 16GB RAM staly skoro neprodejné (respektive velmi by klesly na ceně).

Pokud však MacBook Air M2 či M3 chcete, nezoufejte. Zatímco Apple už jej v nabídce nemá, ostatní prodejci samozřejmě ano a ještě nějakou chvíli mít určitě budou.