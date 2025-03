Apple dnes zřejmě představí M4 MacBook Air

Po včerejším odhalení iPadu Air s čipem M3 a nového iPadu s čipem A16 se dnes očekává další velká novinka. Podle Marka Gurmana z Bloombergu Apple představí dlouho očekávaný MacBook Air, v němž bude tepat čip M4, čímž rozšíří letošní nadílku nových produktů. Tim Cook už v pondělí naznačil, že tento týden dorazí něco nového se slovy „There’s something in the Air“. I když se včera objevila nová generace iPadu Air, je stále velmi pravděpodobné, že Cookův teaser naznačuje více než jen jednu produktovou novinku.

Fotogalerie MacBook Air M3 LsA 39 MacBook Air M3 LsA 38 MacBook Air M3 LsA 37 MacBook Air M3 LsA 36 MacBook Air M3 LsA 35 MacBook Air M3 LsA 34 MacBook Air M3 LsA 33 MacBook Air M3 LsA 32 MacBook Air M3 LsA 31 MacBook Air M3 LsA 30 MacBook Air M3 LsA 24 MacBook Air M3 LsA 21 MacBook Air M3 LsA 15 MacBook Air M3 LsA 16 MacBook Air M3 LsA 17 MacBook Air M3 LsA 18 MacBook Air M3 LsA 19 Vstoupit do galerie

Gurman včera na sociální síti X konkrétně uvedl, že „nový iPad Air, základní iPad a základní Magic Keyboard jsou zde. Zítra očekávejte M4 MacBook Air v rámci nové vlny produktů.“ Nový M4 MacBook Air by měl nabídnout 13palcovou a 15palcovou variantu, přičemž design zůstane s nejvyšší pravděpodobností stejný jako u předchozí generace. Největší změny nás tedy čekají opět uvnitř. Čip M4 přinese vyšší výkon, efektivitu a vylepšenou umělou inteligenci. Apple tak, dojde-li skutečně k odhalení nového MacBooku Air, rozšíří řadu produktů s čipem M4. Tím potvrdí, že letos se zaměřuje na významná vylepšení výkonu a efektivity v rámci celého ekosystému. Doufejme ale, že v září u představování iPhonů dosud zavedený trend změní.