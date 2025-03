Populární routery od Applu se nejspíš vrátí, tentokrát ale trochu jinak

Není to zase tak dávno, kdy se v portfoliu cupertinské společnosti nacházely kromě počítačů, tabletů, smartphonů a dalších zařízení také vlastní Wi-Fi routery. Jejich produktová řada nesla označení AirPort a těšila se poměrně velké popularitě.

Součástí produktové linie AirPort byly modely AirPort Express, výkonnější AirPort Extreme a AirPort Time Capsule, který kromě bezdrátového připojení nabízel i úložný prostor pro automatické zálohování Macu pomocí Time Machine. Přestože Apple tuto produktovou řadu v roce 2018 ukončil, podle nejnovějších spekulací by se mohl na trh s routery nečekaně vrátit.

Apple své routery uložil k ledu v roce 2018, nyní to ale vypadá, že by ji v dohledné budoucnosti mohl opět oživit. Mark Gurman v prosinci loňského roku informoval o tom, že Apple pracuje na vlastním čipu pro Wi-Fi a Bluetooth, který by se měl objevit v nové generaci Apple TV a HomePod mini. Tento čip má být natolik sofistikovaný, že by teoreticky mohl proměnit tyto produkty ve Wi-Fi přístupové body. Zatím však není jisté, zda Apple tuto myšlenku skutečně dotáhne do konce, a proto je nutné brát tyto informace s určitou rezervou.

Fotogalerie airports3 airports_fb airports4 airport time capsule 03 airport time capsule 04 apple airport fb airport time capsule 05 apple airport icon airport-card-base-station AirPort Card and Base Station z roku 1999 pro Macy bez vestavěné Wi-Fi konektivity. airport-express-stereo-connection-kit AirPort Express Stereo Connection Kit with Monster Cables - užitečný doplněk k routeru od Applu. airport time capsule 01 AirPort Extreme PS4 AirPort Extreme PS4 Vstoupit do galerie

Apple dlouhodobě rozšiřuje svůj ekosystém chytré domácnosti a údajně plánuje uvedení zcela nového chytrého domácího hubu. Součástí této strategie má být také HomeKit-kompatibilní chytrá bezpečnostní kamera, která by se mohla připojit k novému hubu a fungovat jako součást komplexního domácího bezpečnostního systému. Pokud by budoucí modely Apple TV nebo HomePodu mohly zároveň sloužit jako Wi-Fi routery, znamenalo by to další krok k integraci Apple produktů do chytré domácnosti.

Podle Gurmana bude nový čip Applu podporovat Wi-Fi 6E, což je značný skok oproti posledním modelům AirPort, které využívaly dnes již zastaralý Wi-Fi 5. Avšak podle analytika Jeffa Pua by Apple mohl dokonce implementovat podporu nejnovějšího standardu Wi-Fi 7, který přináší vyšší rychlosti a nižší latenci.

Ačkoliv zatím není jisté, zda se Apple skutečně vrátí na trh s routery v tradiční podobě, technologický vývoj naznačuje, že společnost přinejmenším experimentuje s možností integrace pokročilých síťových funkcí do svých stávajících produktů. Pokud se tato strategie osvědčí, mohli bychom se v budoucnu dočkat nového pojetí bezdrátových sítí od Applu, které by bylo plně integrované do jeho chytrého ekosystému.