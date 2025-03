Generace Z: chytrý telefon nemá jen jeden ze sta. Digitalizaci mladí lidé vítají, ale část se bojí o svá osobní data

Jaký je pohled generace Z na digitalizaci služeb, jejíž postup můžeme sledovat ve většině oborů a sektorů? Více než tři čtvrtiny ji vítají, část má neutrální postoj a pouze šest mladých lidí ze sta ji vidí negativně. Vyplynulo to z průzkumu agentury Behavio pro vydavatele studentských průkazů ISIC, společnost GTS Alive. Průzkum probíhal mezi dospělou částí generace Z, tedy lidmi od 18 do 29 let.

„Nejoptimističtěji vidí digitalizaci nejmladší část dané věkové skupiny, tedy lidé mezi 18 a 24 lety. Obzvláště pak studenti prvních ročníků bakalářského studia. Dále mladí obyvatelé velkých měst a lidé s vysokým příjmem,“ komentoval výsledky průzkumu ředitel GTS Alive Radek Schich.

Oproti této skupině jsou vůči digitalizaci méně pozitivně naladěni mladí lidé s nízkým příjmem, i mezi nimi ji ale vítá celých 70 procent. Muži celkově vnímají digitalizaci optimističtěji než ženy.

A co si s digitalizací, tedy nahrazováním fyzických věcí a procesů telefonem a počítačem, mladí lidé spojují? Nejčastěji snazší přístup k informacím, zjednodušení života a úsporu času. Ale také závislost na mobilním telefonu. A 40 procent příslušníků generace Z se v souvislosti s digitalizací obává o svá osobní data.

Drtivá většina mladých lidí používá chytrý telefon, klasický tlačítkový preferuje pouze jedno procento z nich. Ti jako důvod uvádějí, že chtějí na mobilu trávit méně času, mají díky tlačítkovému telefonu menší obavu o svá osobní data, někteří uvádějí jako důvod i cenu.

Z vlastníků chytrých telefonů používá přibližně třetina iPhone a dvě třetiny telefon se systémem Android. Co se týče preference mezi fyzickými kartami či průkazy a aplikací v telefonu, hodně přes polovinu generace Z má raději aplikaci, přibližně čtvrtina pak dává přednost fyzické kartě, zbytku je to jedno.

Od používání aplikací nahrazujících fyzické karty mladé lidi nejčastěji odrazuje obava, že se jim v nevhodnou chvíli vybije telefon – konkrétně se toho bojí 39 procent z nich.

Z fyzických karet či průkazů mladí lidé v peněžence nejčastěji nosí občanský průkaz, dále pak studentský průkaz ISIC, kartičku dm active beauty, Tesco Clubcard a Lítačku.

Průzkum proběhl v listopadu 2024 na reprezentativním vzorku 500 lidí ve věku 18 – 29 let.