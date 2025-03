Speed Marathon 2025: Kdy bude policie ve velkém měřit rychlost a kde bude (možná) stát

Tradiční policejní akce Speed Marathon se nezadržitelně blíží a my již víme, kdy přesně se bude konat. Pokud vás tedy zajímá, kdy být na silnicích obezřetnější než kdykoliv jindy, v následujících řádcích se vše důležité dozvíte.

Co je to Speed Marathon

Speed Marathon je celorepubliková dopravně-bezpečnostní akce zaměřená na kontrolu dodržování maximální povolené rychlosti. Policisté během ní měří rychlost vozidel na předem vytipovaných místech, často na základě podnětů od veřejnosti. Akce probíhá v rámci mezinárodní kampaně organizace ROADPOL, která sdružuje evropské dopravní policie. Cílem je zvýšit bezpečnost na silnicích a snížit počet dopravních nehod způsobených nepřiměřenou rychlostí. Speed Marathon se obvykle koná jednou ročně a řidiči na něj bývají dopředu upozorněni.

Speed Marathon 2025 datum

Letos si policisté naplánovali Speed Marathon 2025 na středu 9. dubna. V tento den budou policejní hlídky měřit na mnoha místech naší země a to podstatně intenzivněji než tomu je standardně. Je proto rozhodně dobré dát nohu z plynu a být obecně obezřetnější a opatrný.

Kde bude policie (možná) měřit

Kde všude bude policie v rámci Speed Marathon 2025 měřit není sice v tuto chvíli zatím jasné, jelikož stále probíhá sběr tipů na místa z řad veřejnosti a až do 18. března probíhat bude, nicméně v tuto chvíli se lze podívat minimálně na mapu, do které již lidé ve velkém zaznamenávají tipy, kde by dávalo měření smysl. Tuto mapu si můžete prohlédnout zde s tím, že na některých z těchto míst policie určitě bude stát. Jakmile pak budou místa oficiálně oznámena, dáme vám o nich na našem magazínu samozřejmě vědět.