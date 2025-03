Recenze KeySmart SmartLock: Parádní zámek na vaše kufry s podporou Najít je tu!

Podporou služby Apple Najít se pyšní v poslední době čím dál tím víc předmětů. A je to velmi dobrá zpráva. Díky tomu lze totiž přes stejnojmennou aplikaci sledovat polohu těchto předmětů na iPhonech, iPadech a Macích. Jeden takový docela netradiční předmět nám navíc nyní dorazil do redakce na otestování a jelikož jej již mám řádně prozkoumaný, je na čase vás s ním seznámit. Řeč je konkrétně o cestovním zámku KeySmart SmartLock.

Technické specifikace

KeySmart SmartLock je moderní zavazadlový zámek, který kombinuje bezpečnost s chytrými funkcemi ekosystému Apple. Díky integrované podpoře Apple Find My můžete kdykoliv zjistit polohu svého zavazadla přímo v aplikaci na iPhonu, iPadu, Macu nebo Apple Watch. Nechybí ani funkce „Ztracený mód“, která vám pomůže ztracené zavazadlo dohledat s pomocí globální sítě Najít.

V rušném prostředí oceníte zvukovou signalizaci, která vám umožní snadno lokalizovat kufr mezi desítkami podobných. Samotný zámek je TSA kompatibilní, což znamená, že letištní kontrola jej může otevřít bez poškození. K tomu přidejte odolnou konstrukci se zesíleným bezpečnostním lankem a možnost nastavení vlastní tříčíselné kombinace – a máte spolehlivého společníka pro každou cestu. SmartLock se navíc hodí nejen na kufry, ale i na notebookové tašky, sportovní vybavení či nářadí.

Zpracování a design

Zpracování zámku je jedním slovem skvělé. Výrobce vsadil na kovové tělo, které je doplněno jen o pár plastových prvků v čele se zadním otočným krytem pro vyměnitelnou baterii, díky čemuž je tak zámek jako takový mimořádně odolný.K přichycení zámku k zipu na kufru, popřípadě jiné věci, pak slouží ocelové lanko obalené do plastu pro maximalizaci jeho odolnosti. Velmi kladně musím zhodnotit i design. Černý matný lak na většině těla zámku v kombinaci s trojicí tradičních číselných posuvníků kódu vypadá zkrátka super a věřím, že právě díky tomu dokáže zámek dodat šmrnc každičkému kufru. A díky celkově minimalistickému zpracování navíc nebude nikde působit jako pěst na oko. Za mě tedy rozhodně super.

Testování

Přidání zámku do iPhonu pro jeho sledování je otázkou několika málo vteřin. Stačí totiž jen otevřít aplikaci Najít, následně otevřít sekci Předměty, v té zvolit možnost „+“, dále pak Přidat jiná předmět a je skoro hotovo. Pak už je totiž třeba jen podržet na okamžik tlačítko na zámku, dokud se z něj neozve zvuková signalizace, a máte hotovo. V Najít se vám zámek rázem objeví a na vás pak už je jen si jej pojmenovat, nastavit si u něj ikonu a máte hotovo. Od té chvíle lze jeho polohu sledovat stejně jako v případě jiných lokátorů.

Od chvíle, kdy se KeySmart SmartLock objeví ve vaší aplikaci Najít, získáte přehled o jeho poloze na všech vašich Apple zařízeních – ať už jde o iPhone, iPad, Mac, Apple Watch nebo web iCloudu. Vše funguje přesně tak, jak jste zvyklí u AirTagu. Pokud je KeySmart SmartLock v dosahu vašeho iPhonu, můžete jeho polohu sledovat prakticky v reálném čase. Jakmile se však vzdálí, začne ke komunikaci využívat síť Najít prostřednictvím okolních Apple zařízení, přes která šifrovaně odesílá svou polohu do iCloudu. Díky tomu máte přehled o jeho umístění i tehdy, když s ním nejste v přímém kontaktu. Jedinou odlišností zámku od AirTagu je pak absence místního vyhledávání, které se váže na čip U1, jenž si však pro sebe stále drží exkluzivně právě Apple.

Přesnost aktualizací polohy samozřejmě závisí na tom, jak často se KeySmart SmartLock dostane do blízkosti jiných Apple zařízení. Když jsem zámek například nechal přítelkyni na procházku po rušném centru města, poloha se aktualizovala každých pár minut. Naopak v méně frekventovaných oblastech, kde je méně lidí s Apple produkty, se interval aktualizací prodloužil na více než půl hodiny. To je však zcela standardní chování, které se nijak neliší od AirTagu.

Nemusíte se obávat ani případného zneužití. Stejně jako AirTag je i KeySmart SmartLock plně kompatibilní se systémem Najít a obsahuje funkce ochrany soukromí. Pokud byste měli u sebe cizí KeySmart SmartLock a jeho majitel nebyl nablízku, váš iPhone vás na to automaticky upozorní. Bezpečnost je tedy na prvním místě.

Resumé

Co tedy říci závěrem? KeySmart SmartLock je to nejlepší, čím si můžete v současnosti zabezpečit při cestování kufr, potažmo cokoliv jiného. Díky kombinaci tří čísel se do něj totiž hned tak někdo nedostane a díky podpoře Apple Najít zase budete moci polohu kufru sledovat snadno a pohodlně přes váš iPhone, iPad či Mac. Pokud vás tedy už nebaví AirTagy a líbí se vám myšlenka kombinace lokátoru a zámku, který ochrání předměty ve vašem kufru, právě jste našli skvělé řešení.

Zámek na kufry KeySmart SmartLock můžete zakoupit zde