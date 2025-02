METZ MQE7600Z: Nová definice domácí zábavy díky technologii QLED+ a konceptu Eye Care

Klasická německá značka televizorů METZ představuje jeden ze svých nejprodávanějších modelů, METZ MQE7600Z. Tento model, dostupný v oblíbených velikostech od 43 do 75 palců, využívá platformu Google TV a vylepšenou technologii QLED+. Originální technologie QLED+, na rozdíl od původní technologie QLED, kombinuje fólii s kvantovými tečkami se strukturou difuzní desky a využívá pouze jednu vrstvu struktury, čímž dosahuje maximálního efektu širokého barevného gamutu.

Zažijte budoucnost domácího kina. Ponořte se do vizuálního zážitku, který vám umožní rozlišení 4K Ultra HD a revoluční technologie QLED+. Tato kombinace přináší rozšířený barevný gamut, brilantní barvy, vylepšený kontrast a detaily ostré jako břitva, které oživí každou scénu a přinášejí nevídaný zážitek ze sledování. Díky vestavěnému operačnímu systému Google TV můžete snadno přistupovat k široké škále streamovacích služeb a živému televiznímu vysílání, a to vše v jednom uživatelsky přívětivém rozhraní.

TV METZ MQE7600Z si zamiluje celá rodina

Chytré televizory Google TV přinášejí širokou škálu funkcí, jako je například Asistent Google. Získáte bezdrátové sdílení obsahu, zrcadlení mobilních zařízení nebo počítačů, hlasové asistenty a integraci televizoru do chytré domácnosti. Hlasový asistent se může stát vaším průvodcem světem elektroniky. Díky němu rychle najdete svá oblíbená videa v aplikacích, což je užitečné zejména pro děti. Budou moci rychle najít svůj oblíbený animovaný film, aniž by musely zadávat jeho název do klávesnice. Všechna připojená zařízení lze snadno ovládat jedním chytrým ovladačem. Stačí stisknout tlačítko a na televizoru se objeví vaše oblíbená streamovací služba.

Maximalizujte zážitek ze sledování

METZ přináší do svých chytrých televizorů další technologie, které maximalizují zážitek ze sledování. Samozřejmostí je podpora formátů Dolby Vision, Dolby Audio a Dolby Atmos. Obraz je dále vylepšen technologií Chameleon Extreme, pokročilým enginem pro zpracování obrazu optimalizujícím čistotu pixelů, pro bezkonkurenční sledování s ostrostí a přesností barev. Pro přesnější zvuk je k dispozici nový softwarový ladicí algoritmus s technologií Wonder Audio, který vylepšuje zvuk vysokých basů a přináší realističtější virtuální prostorový zvuk, díky čemuž je zvukový zážitek z televizoru výjimečnější.

Dálkové ovládání k vašim službám

METZ také přidává další užitečnou funkci, Find My Remote, která přináší další uživatelské pohodlí. A to není v oblasti dálkového ovládání vše. Nejdůležitější je, že dálkový ovladač je vybaven antibakteriální úpravou svého povrchu.

Sledování METZ MQE7600Z přináší pohodlí pro vaše oči

METZ klade velký důraz na pohodlí diváků a v konceptu Eye Care používá technologie, které jsou šetrné k dětem i očím diváků. Mezi tyto technologie patří:

Matte Screen Pro je revoluční technologie matné obrazovky. Už žádné odlesky, jen hladká textura podobná papíru, díky níž je každý okamžik sledování naprosto dokonalý.

Technologie nastavitelného okolního světla automaticky upravuje jas a teplotu barev obrazovky podle jasu prostředí.

Technologie Flicker Free řeší problém blikání obrazovek televizorů LCD.

Exkluzivní technologie Low Blue Light snižuje škodlivé modré světlo pro lidské oči. Zaručuje vám tak uklidňující vizuální zážitek.

Cena a dostupnost

Aktuální velikosti nabízené pro tento model jsou 43 palců, 50 palců, 55 palců a 65 palců.

43palcový model METZ 43MQE7600Z je k dispozici za 9 619 Kč včetně DPH.

50palcový model METZ 50MQE7600Z je k dispozici za 12 990 Kč včetně DPH.

55palcový model METZ 55MQE7600Y je k dispozici za 15 235 Kč včetně DPH.

65palcový model METZ 65MQE7600Z je k dispozici za 18 990 Kč s DPH.

Televizory METZ jsou na českém trhu dostupné prostřednictvím Alza.cz

Souhrn technických údajů METZ MQE7600Z TV:

Google TV, QLED, 165 cm, 4K Ultra HD, 50/60 Hz, HDR10+, Dolby Vision, DVB-T2/S2/C, 3× HDMI, 2× USB, CI+, nahrávání na USB, LAN, Bluetooth, Chromecast, Miracast, hlasové ovládání, Google Assistant, VESA 400×200, Dolby Atmos, DTS Studio Sound, Dolby Digital, Dolby Audio, Dolby Digital+, antireflexní, en. třída F