Legendární Skype končí!

Poté, co zhruba v polovině loňského roku skončilo legendární ICQ, má na kahánku další legendární komunikátor. Řeč je konkrétně o Skype, který již roky patří Microsoftu. Ten totiž nyní oznámil, že 5. května tuto platformu ukončí s tím, že všichni její uživatelé se mají přesunout na modernější Teams, potažmo na jiné komunikační platformy.

Podle dostupných informací vede Microsoft k ukončení Skypu ryze pragmatické rozhodnutí – konkrétně klesající počet jeho uživatelů v kombinaci s potřebou zaměřit se na vývoj nových nástrojů pro Teams včetně těch točících se kolem umělé inteligence. Tu chce do budoucna do svého softwarového portfolia začlenit co možná nejvíce a do zastaralého Skype nemá tento prvek smysl implementovat. Vždyť v roce 2016 měla tato platforma více než 300 milionů uživatelů měsíčně, avšak v roce 2023 to bylo již jen kolem 36 milionů měsíčně právě kvůli oblibě Teams, přičemž nyní je počet měsíčních uživatelů zcela určitě ještě nižší. Pokud tedy i vy stále využíváte Skype, měli byste se začít pomalu rozhlížet po alternativě, na kterou přejdete.