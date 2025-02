iPhone 17 Pro vzhled už není tajemstvím! Potvrzují jej další úniky nákresy

Zdá se, že je hotovo. Vzhled iPhone 17 Pro, ale i iPhonů 17 a 17 Air se totiž v posledních týdnech objevuje v únicích informací prakticky jen v jedné verzi a jelikož podobné shody znamenaly v posledních letech zpravidla to, že přesně tak vypadal nakonec i finální produkt, je pravděpodobné, že se již nyní díváme na to, co nám Apple oficiálně představí v září. Pokud jste tedy doufali, že jsou dřívější spekulace okolo masivního zadního fotomodulu, který se ze čtvercového změní na obdélník zabírající celou horní šíři zad, vaše naděje uhasíná. A to i proto, že s CAD nákresy vyrukoval před pár hodinami i spolehlivý leaker Sonny Dickson, který na svém účtu na X zpravidla sdílí jen informace, které má dobře ověřené a jejichž vyplnění skálopevně věří. Na jeho CAD nákresy se můžete podívat níže.

Jak můžete v galerii vidět, zadní fotomodul iPhonů 17 Pro se protáhne do boku, avšak rozložený jednotlivých objektivů v něm se nezmění. Jediné, co se přesune, je LiDAR skener spolu s přisvětlovací LED diodou a mikrofonem mezi nimi. Poměrně zajímavé je pak to, že z řady uniklých CAD včetně těch od Dicksona se zdá, že záda telefonu budou ze skla jen částečně a že skleněná výplň bude vložena do jakéhosi zřejmě hliníkového rámu. Tím bude zajištěna podpora bezdrátového nabíjení, ale zároveň dost možná vyšší odolnost iPhonů a možná i lepší chlazení. Hliník totiž odvádí teplo mnohem lépe než sklo. Tepelná vodivost hliníku se pohybuje okolo 200–237 W/m·K, zatímco sklo má tepelnou vodivost přibližně 0,8–1 W/m·K (hodnoty se mohou lišit podle typu skla). To znamená, že hliník vede teplo až 200krát lépe než běžné sklo.

Co se pak týče iPhonů 17, ty by se designově oproti aktuální generaci měnit neměly. iPhony 17 Air pak částečně převezmou design iPhonů 17 Pro, avšak vzhledem k tomu, že budou disponovat jen jedním objektivem, bude jejich zadní fotomodul sice taktéž docela masivní, avšak užší a tedy i méně výrazný než u řady Pro. A jak tyto designové změny hodnotíte vy?