Všimli jste si toho? Výchozí tapety iPhonů 16 mají skrytý význam, který vás pobaví

Není žádným tajemstvím, že Apple tu a tam do svých produktů ukryje zajímavou legrácku, která má za cíl jejich uživatele zaujmout, pobavit a třeba i poučit. Přesně takovou legrácku ukryl i do výchozích tapet všech iPhonů 16, avšak jen málokdo o ni ví. A přitom ji mnozí z nás měli na očích již nesčetněkrát, jelikož je skryta v porovnávací stránce na Apple.com. Ostatně, přesvědčte se skrze screenshot níže sami.

Tak co, už vidíte, o čem je řeč? Pokud hádáte, že o vzorech, které jsou na tapetách jednotlivých modelů, máte pravdu. Tyto vzory totiž odkazují na fotoaparáty, které mají dané modely na zadní straně. U iPhonu 16 Pro tak můžete vidět trojici bublin poskládaných do trojúhelníku, zatímco u řady 16 dvě kruhové „skvrny“ pod sebou. Výchozí tapeta iPhonu 16e se pak skládá z jednoho kruhu, který má uprostřed další – to proto, že na zádech tohoto modelu je jen jeden fotoaparát, ale nabízí jak 1x, tak 2x zoom, což mohou tyto dva kruhy symbolizovat. Jak tedy můžete sami vidět, Apple je mistrem svého řemesla a dokonale promýšlí každičký detail – třeba i to, jaký význam bude mít tapeta na vašem telefonu.