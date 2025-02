iPhone 16e je jen začátek! Apple chce vydávat iPhony „e“ každý rok, další je již ve vývoji

Představení nového iPhonu 16e minulý týden má být zrodem nové modelové řady, kterou chce Apple vydávat každý rok. Přesně to tvrdí zdroje analytické společnosti CIRP pocházející z dodavatelského řetězce Applu, dle kterých již má kalifornský gigant rozjetý vývoj nástupce tohoto telefonu, jehož výrobu už má i předjednanou právě s dodavateli.

Novou řadu „e“ chce Apple podle zpráv analytiků představovat pravidelně každý rok v únoru či březnu coby přímou konkurenci Samsungů Galaxy A, které přichází taktéž v tomto období – letos je jejich premiéra podle dostupných informací v plánu na tento víkend. Samsung však není samozřejmě jediným výrobce smartphonů, který vedle prémiových modelů nabízí i řadu střední třídy. Například Google má pro tyto účely připravenou řadu Pixel a.

Ačkoliv je v tuto chvíli samozřejmě velmi brzo na jakékoliv závěry, jelikož iPhone 16e coby první vlaštovka nové modelové řady „e“ vstoupí do prodeje až zítra, tento krok Applu by dával smysl. Každoročním vydávání podobného modelu v zaběhlý termín by totiž ve výsledku pomohlo uživatelům lépe pochopit jeno strategii uvolňování produktů a tím pádem by si tak mohli i lépe naplánovat své případné nákupy, což v případě iPhonů SE, které vycházely hodně náhodně, možné nebylo. A kdo ví, třeba se u budoucích iPhonů e podaří Applu najít i vyváženější recept na technické specifikace/cena, protože ten letošní mnoha lidem příliš po chuti není. Pokud se tak stane, může být nakonec z „éčkových“ iPhonů hit, který bude mít v nabídce Applu neotřesitelnou pozici.