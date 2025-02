Nový MacBook Air M4 bude stejně výkonný jako loňský iPad Pro

Časy, kdy byl výkon Maců a iPadů diametrálně odlišný, jsou již ty tam. Nedávný únik GPU testu dosud nepředstaveného MacBooku Air M4 totiž potvrzuje, že z hlediska grafického výkonu bude tento stroj na stejné úrovni jako loni vydané iPady Pro. Na MacBook Pro s tím samým čipem pak výkonnostně ztrácí.

V měření grafického výkonu přes Geekbench 6 se objevil konkrétně dosud nepředstavený „Mac16,12“, za kterým by se měl skrývat právě buď 13“, nebo 15“ MacBook Air M4. Testována pak byla konkrétně konfigurace s 10jádrovým CPU a 24GB RAM pamětí – tedy vyšší verze, nikoliv základ. Poměrně zajímavé je pak to, že na Macu běžel macOS 15.2, který byl vydán v prosinci a ve kterém Apple právě zmínky o doposud nepředstavených Macích omylem nechal, čímž jejich přípravy potvrdil. Co se pak týče skóre tohoto testu, v Metal měření zaznamenal stroj 55 516 bodů, což je zhruba stejná hodnota, které dosahují i iPady Pro M4. Jen pro představu, MacBooky Air s M3 zvládají v tom samém testu získat kolem 48 až 49 000 bodů.

Shodný výkon potvrzuje takto s předstihem nasazení čipu se stejným počtem grafických jader, takže je jasné, že Apple na iPadech Pro ani MacBoocích Air v tomto směru nešetřil, což je rozhodně dobře. Poměrně zajímavé je pak to, že MacBook Pro M4 s upraveným vnitřním tepelným designem a hlavně pak s aktivním ventilátorem dosahuje ve stejném testu „jen“ kolem 57 000 bodů. Rozdíl zde tedy není nikterak markantní na to, jak se těla iPadů Pro a MacBooků Air ve srovnání s MacBooky Pro liší.