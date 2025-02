Konec exkluzivity ChatGPT v Apple Intelligence se blíží

Apple Intelligence aktuálně umožňuje Siri směrovat některé požadavky přímo do ChatGPT, čímž nabízí o poznání bohatší odpovědi, než by zvládla samotná Siri. Už na WWDC24 však Craig Federighi, softwarový šéf Applu, naznačil, že by Apple rád rozšířil integraci i na další AI modely, včetně Google Gemini. Podle nejnovějšího úniku by to mohlo přijít dříve, než jsme čekali.

V backendové aktualizaci, která byla součástí betaverze iOS 18.4, se objevily zmínky o Googlu jakožto dostupné možnosti pro další AI model v rámci Apple Intelligence. Tento objev pochází od Aarona Perrise, který se specializuje na analýzu kódu a sdílel jej na sociální síti X. Ačkoli to zatím neznamená, že se integrace Gemini objeví už v iOS 18.4, je téměř jisté, že Apple na této možnosti pracuje a může ji představit v některé z dalších verzí iOS 18, nebo až v iOS 19. Apple je také na dobré cestě k tomu, aby v iOS 19 uvedl svůj vlastní konverzační AI model pro Siri, což by výrazně posunulo její schopnosti.

Google mezitím představil Gemini 2.0, včetně nového modelu zaměřeného na lepší logické uvažování. Je tedy dost možné, že právě tyto nové modely se brzy dostanou na iPhony, konkrétně na iPhone 15 Pro, iPhone 16/16 Pro a nový iPhone 16e, které podporují Apple Intelligence. Pokud se tak skutečně stane, uživatelé dostanou širší výběr AI modelů pro zpracování složitějších dotazů.