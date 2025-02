Apple se zbavuje Qualcommu: vlastní modem C1 se stává základem pro budoucí produkty

Apple se s novým modemem C1 v iPhonu 16e vydává na dlouhou cestu k úplné nezávislosti na dodavatelích modemových čipů, zejména na Qualcommu. Na středečním představení iPhonu 16e, který svým designem připomíná iPhone 14, oznámila společnost zcela nový interně vyvinutý modem, který nahrazuje dosavadní čipy Qualcomm. Tento krok přináší hlubší integraci softwaru a hardwaru, což Applu umožňuje optimalizovat výkon a výdrž baterie. Podle společnosti jde o nejúspornější modem v historii iPhonů, což se projevuje prodlouženou výdrží baterie.

Johny Srouji, senior viceprezident Apple pro hardware, v rozhovoru pro Reuters uvedl, že C1 modem je teprve začátek. Apple plánuje postupné vylepšování a rozšíření napříč celým produktovým portfoliem. C1 sice postrádá podporu mmWave, ale nabízí vylepšenou GPS a satelitní konektivitu, což ocení uživatelé při výpadcích mobilních sítí. Apple zatím neprozradil, v jakých dalších zařízeních se jeho vlastní modem objeví. Analytik Ming-Chi Kuo předpokládá, že C1 bude součástí iPhonu 17 Air. Zbytek řady iPhone 17 však pravděpodobně zůstane u modemů od Qualcommu. Přesto Qualcomm odhaduje, že do roku 2027 přijde o 80 % svého podílu v Apple zařízeních.

Apple dlouhodobě usiluje o odstranění závislosti na externích dodavatelích, a i když má licenční smlouvu s Qualcommem až do roku 2027, právě tehdy by měl přejít výhradně na vlastní modemy. V budoucích generacích lze očekávat podporu mmWave a rozšíření do dalších produktů, včetně potenciálních MacBooků s mobilním připojením. To je však pouze spekulace.