Protoclone: seznamte se s humanoidním robotem, který vám nažene strach

Humanoidní roboti, kteří nám budou pomáhat s běžnou prací, jako je sekání zahrady, praní prádla, vytažení věcí z myčky na nádobí a s mnoho dalšími věcmi, jsou kromě AI tím nejzajímavějším, co se v nejbližších letech objeví na trhu. Zatím co Tesla a Boston Dynamic tvoří roboty, kteří sice mají humanoidní rysy, ale stále jsou na první pohled roboty, společnost Clone si řekla, že vytvoří skutečně člověka, ovšem místo masa a kostí bude mít vše, co potřebuje robot ke svému pohybu. Na rozdíl od ostatních společností se navíc nerozhodli používat klasické servomotory, které ohýbají jednotlivé části robota, ale místo toho vytvořili umělé šlachy, které dokáží simulovat stejný pohyb, jaký dělá skutečný člověk. Pokud vám bude při následujících záběrech běhat mráz po zádech, není se příliš čemu divit. Robot by měl být navíc v předprodeji ještě v letošním roce.